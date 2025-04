Teure Schönheits-OP: Kader Loth schießt gegen Carmen Geiss

Carmen Geiss (59) sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal jedoch unfreiwillig. Nach ihrem 22.000 Euro teuren Facelift, das sie zu ihrem 60. Geburtstag durchführen ließ, äußern sich nicht alle positiv zu dem Beauty-Eingriff. Reality-TV-Kollegin Kader Loth (52) machte ihrer Meinung in einer Instagram-Story deutlich Luft: "20.000 Euro für eine Gesichts-OP. Wo ist das Ergebnis? Liebe Carmen, da wärst du lieber nach Istanbul geflogen. Die können es definitiv besser." Damit stichelte Kader öffentlich gegen Carmen und deren Entscheidung, sich im Schwarzwald operieren zu lassen.

Der Beauty-Eingriff, den Carmen in ihrer Reality-Serie "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" dokumentieren ließ, hatte bereits zuvor für Gesprächsstoff gesorgt. Während sie sich offen über den Heilungsprozess äußerte und scherzte, dass sie "nicht die hässlichste Tote auf dem Friedhof" sein wolle, verglichen sie einige Kritiker mit Donatella Versace (69). Selbst Carmens Tochter Shania (20) fand den kostspieligen Eingriff unnötig. Die Frau von Robert Geiss (61) ließ sich davon jedoch nicht beirren. "Mich mit Donatella Versace zu vergleichen, ist für mich – Carmen Geiss – eine Ehre. Aber, wie gesagt, man hat immer Pro und Kontra. [...] Ich fühle mich auf jeden Fall besser, wenn ich in den Spiegel gucke", meinte sie gelassen.

Kader ist für ihre offene Art bekannt und hat in der Vergangenheit selbst keinen Hehl daraus gemacht, dem Beauty-OP-Trend nicht abgeneigt zu sein. Carmen hingegen ist ein echter Reality-TV-Veteran und hat bereits zahlreiche Eingriffe wie Botox-Behandlungen und Hyaluron-Spritzen hinter sich, über die sie immer wieder mit einer Mischung aus Humor und Offenheit spricht. Während Carmen mit ihrer Familie zwischen Monaco und glamourösen Reisen um die Welt pendelt, ist Kader vor allem für ihre Auftritte in verschiedenen Reality-Formaten bekannt. Mit ihrer provokanten Story führt sie erneut vor Augen, dass die Konkurrenz in der Welt der Reality-Stars nicht nur beruflich, sondern auch optisch ein ständiges Thema bleibt.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im März 2025

RTL Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp 2024

