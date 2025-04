Finanzielle Krise? Justin Biebers Team dementiert Gerüchte

Erst kürzlich wurden erneut Gerüchte um Justin Bieber (31) laut: Böse Zungen behaupteten, dass sich der Sänger trotz seiner erfolgreichen Karriere in finanziellen Schwierigkeiten befindet – unter anderem aufgrund von Immobilienkäufen, Renovierungen und Urlauben. Sein Team stellt jetzt aber gegenüber The Hollywood Reporter klar, dass diese Spekulationen absolut nicht der Wahrheit entsprechen. "Jede Quelle, die versucht, Ihnen eine Geschichte über eine angebliche finanzielle Notlage zu verkaufen, versteht entweder nichts von der Unterhaltungsindustrie oder, was wahrscheinlicher ist, versucht, ein nicht sehr schmeichelhaftes Porträt von Justin zu zeichnen, das keine Ähnlichkeit mit der Realität hat", lautet das Statement.

Wie das Magazin erst vor wenigen Tagen berichtete, soll die angeblich schlechte finanzielle Lage des "Boyfriend"-Interpreten entstanden sein, nachdem er seine "Justice"-Tour 2022 zunächst unterbrochen und dann 2023 abgesagt hatte. AEG, der Veranstalter seiner Tournee, habe ihm demnach umgerechnet rund 35 Millionen Euro vorgestreckt – da er seinen Verpflichtungen mit dem Canceln seiner Konzerte aber nicht nachkam, machte er sich laut Insidern Schulden in Höhe von knapp 18 Millionen Euro. Darüber hinaus soll Justin in viele Anwesen in noblen Stadtteilen wie Beverly Park in Beverly Hills investiert und seine Finanzen mit luxuriösen Reisen ausgereizt haben.

Laut seines Teams brauchen sich Fans aber keine Sorgen um die Geldlage des 31-Jährigen zu machen. Außerdem erweckt Justins jüngste Entscheidung ebenso wenig den Eindruck, als befinde er sich in einer finanziellen Notlage: Er verkündete kürzlich, nicht länger ein Bestandteil der Marke Drew House zu sein. "Wenn ihr mit mir, dem Menschen Justin Bieber, cool seid, verschwendet euer Geld nicht für Drew House", erklärte der Musiker auf Instagram und betonte obendrein, dass das Label weder ihn noch sein Leben repräsentiere. Dafür hat er nun ein neues Projekt: Er rief kürzlich seine neue Marke SKYLRK ins Leben.

