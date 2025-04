Justin Bieber trennt sich von seiner Modemarke Drew House

Justin Bieber (31) hat überraschend bekanntgegeben, dass er sich von seiner eigenen Modemarke Drew House getrennt hat. In einem inzwischen gelöschten Post auf Instagram erklärte der Sänger, dass Drew House weder ihn noch sein Leben oder das seiner Familie repräsentiere. Er rief seine Fans dazu auf, kein Geld mehr für die Marke auszugeben: "Wenn ihr mit mir, dem Menschen Justin Bieber, unterwegs seid, verschwendet euer Geld nicht für Drew House." Justin, der die Marke 2018 zusammen mit seinem ehemaligen Stylisten Ryan Good gründete, veröffentlichte zudem ein animiertes Video, in dem eine gezeichnete Version seiner selbst das symbolische Drew-Haus in Brand setzt, bevor er mit seiner Frau Hailey Bieber (28) und ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues davonzieht.

Dieser Schritt kommt für viele überraschend, insbesondere da sich Drew House mit seinem ikonischen gelben Smile-Logo einen treuen Kundenstamm aufgebaut hatte. Hinter den Kulissen sorgt Justins drastische Trennungsankündigung für Unruhe. Ein Insider verriet gegenüber People: "Das war ein Schlag ins Gesicht für all die Leute, die hart an der nächsten Kollektion gearbeitet haben." Besonders das veröffentlichte Video, das mit dem Brand Feuer ins Spiel bringt, sei umstritten, vor allem angesichts echter Brände, die einige Mitarbeiter des Unternehmens direkt betroffen hätten. Parallel dazu warb Justin bereits für sein neues Projekt namens SKYLRK, eine Fashion-Marke, die ebenfalls Streetwear wie Hoodies und Accessoires anbieten soll.

Während Justin mit der Zukunft von SKYLRK beschäftigt ist, bleibt unklar, was die Trennung von Drew House über ihn selbst aussagt. Der Popstar hat in den vergangenen Monaten immer wieder Schlagzeilen gemacht, unter anderem mit einem Paparazzi-Streit oder offenen Bekenntnissen bezüglich seiner emotionalen Instabilität. "Ich habe auch Aggressionsprobleme, aber ich möchte wachsen und nicht so viel darauf reagieren", schrieb Justin auf Instagram. Auch die Beziehung zu seiner Frau Hailey wird regelmäßig von Gerüchten heimgesucht, obwohl das Paar immer wieder versichert, dass alles in Ordnung sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, kanadischer Popstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber, Met Gala 2021

Anzeige Anzeige