"Sehr natürlich": Fans feiern Carmen Geiss für ihr Facelift

Carmen Geiss (59) hat sich anlässlich ihres 60. Geburtstags einen besonderen Wunsch erfüllt: ein neues Gesicht. Unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag ist der Schönheitseingriff der TV-Persönlichkeit das Gesprächsthema – und die Fans befürworten das Facelifting offenbar sehr. "Sieht super aus, wirklich viel besser", "Das ist doch ihre Sache. Wenn ich das nötige Kleingeld hätte, würde ich nicht zögern" oder "Sieht sehr natürlich aus", lauten nur einige der positiven Reaktionen in der Kommentarspalte. Andere finden, dass sie ihrem Ehemann Robert nun umso ähnlicher sieht. "Jetzt hat sie ganz viel Ähnlichkeit mit Robert", schreibt ein User.

Laut Bild-Informationen soll Carmen rund 22.000 Euro für die Gesichtsstraffung bezahlt haben. Der Eingriff fand in einer Klinik im Schwarzwald statt. "Bei mir steht ein runder Geburtstag an und da möchte ich in neuer Frische reinrutschen – also schenke ich mir ein Facelifting", erklärte die 59-Jährige in ihrer RTLZWEI-Show Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie und äußerte gegenüber dem Chirurgen, dass sie gerne eine definierte Jawline (deutsch: Kieferpartie) haben wolle: "Ich möchte nicht die hässlichste Tote auf dem Friedhof sein."

In ihrem TV-Format machte Carmen deutlich, dass ihr Ehemann sie bei ihrer Entscheidung unterstützt. "Er sagte: 'Für mich brauchst du das nicht machen, ich liebe dich auch so, aber wenn du dich damit besser fühlst'", erklärte die TV-Millionärin. Carmen und Robert sind ein eingespieltes Team – seit über 30 Jahren sind sie inzwischen verheiratet. In ihrer Realityshow gewähren sie regelmäßig private Einblicke in ihr Familienleben mit ihren zwei Töchtern Davina (21) und Shania (20).

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im Februar 2025

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

