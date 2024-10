Peter Maffay stolz: Tochter Anouk hat ersten Zahn verloren

Bei einem Promo-Termin in Essen erzählt Peter Maffay (75) eine niedliche Anekdote aus seinem Leben mit seiner fünfjährigen Tochter Anouk. In der Nacht zuvor sorgte diese nämlich dafür, dass der Musiker kein Auge zu bekam – aber dafür war er mächtig stolz. "Anouk hat ihren ersten Zahn verloren", schwärmt der Rocker laut dem Portal schlager.de. Papa Peter und Mama Hendrikje (37) haben das natürlich direkt in die Hand genommen und so bekam Anouk noch mitten in der Nacht Post von der Zahnfee: "Sie ist heute um drei aufgewacht und hat einen Brief entdeckt, den Hendrikje, die diese Dinge unglaublich vorsorglich behandelt, ihr von der Zahnfee hingelegt hat. Der musste dann um drei Uhr nachts vorgelesen werden."

Das war aber noch nicht alles. "Und dann hat Anouk kurz vor halb fünf auch noch einen Taler unter ihrem Kopfkissen entdeckt. Den mussten wir auch diskutieren", lacht Peter. Als das Mädchen mit den Antworten ihrer Eltern zufrieden war, sei es für den "Über sieben Brücken musst du geh'n"-Interpreten auch schon an der Zeit gewesen, sich anzuziehen und an die Arbeit zu gehen. Schlimm findet der 75-Jährige das überhaupt nicht – eher im Gegenteil: Er genießt jeden Moment mit seiner Tochter. "Ich bin sehr dankbar, dass so ein kleines Wesen unsere Gegenwart so bestimmt geradezu. Und verschönert", freut Peter sich.

Anouk ist aber nicht Peters einziges Kind. Aus seiner Ehe mit Tania Spengler stammt Sohn Yaris (21). In der Ehe mit seiner zweiten Frau Chris Heinze adoptierte er 1985 seine Tochter. Wie der gebürtige Rumäne in früheren Interviews verriet, habe er damals aber nur wenig Zeit für seine Kinder gehabt. Bei Anouk wolle er das ändern. Dafür wolle er sich beruflich jetzt etwas zurücknehmen – die Tour in diesem Jahr soll die vorerst letzte sein. "Jede Minute mit so einem kleinen Menschen ist kostbar", erklärte Peter vergangenes Jahr im Interview mit Gala. Er genieße es sehr, Anouk in Ruhe Frühstück zu machen oder sie in den Kindergarten zu bringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter und Anouk Maffay im November 2023 in München

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Maffay, Sänger

Anzeige Anzeige