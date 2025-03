"Stranger Things"-Stars über traurigen Abschiedsschmerz

Sadie Sink (22), bekannt aus der Netflix-Serie Stranger Things, hat gegenüber The Hollywood Reporter über die emotionalen letzten Drehtage der fünften und finalen Staffel der Erfolgsserie gesprochen. Die Dreharbeiten zu dieser Staffel wurden nach Verzögerungen durch Hollywood-Streiks im Dezember abgeschlossen und die Ausstrahlung ist für dieses Jahr geplant. "Ich habe so sehr geweint, dass meine Augen völlig geschwollen waren. Es war wirklich intensiv", erklärte Sadie im Gespräch. Die Schauspielerin beschrieb den Abschied als schwer und freut sich bereits darauf, die finale Staffel gemeinsam mit den Fans zu erleben: "Es wird sehr emotional. Ich bin bereit, mit allen zu weinen."

Gänzlich neu ist diese emotionale Achterbahn für die Hauptdarsteller der Serie nicht. Auch Millie Bobby Brown (21), Finn Wolfhard (22) und andere Stars des Ensembles zeigten sich betroffen über das Ende eines Kapitels, das sie zu Weltstars machte. Millie teilte auf Instagram tränenreich mit, wie innig die Bindung zwischen den Co-Stars ist: "Ich bin absolut nicht bereit, euch zu verlassen. Ich liebe euch alle und werde die Erinnerungen für immer bewahren." Finn betonte ebenfalls, dass das vergangene Jahr am Set für ihn unvergesslich bleiben wird: "Ich werde all meine Freunde und unsere Charaktere sehr vermissen." Die finalen Folgen setzen somit nicht nur die anspruchsvolle Story fort, sondern bilden auch einen emotionalen Schlusspunkt.

Schon bevor Sadie durch ihre Rolle als Max weltweiten Ruhm erlangte, war sie als Theaterschauspielerin auf Broadway-Bühnen aktiv – ein Erfahrungsbereich, den sie nun wieder betreten wird, wenn sie dieses Frühjahr im Stück "John Proctor is the Villain" auftritt. Gleichzeitig bewegt sich Sadie mit ihrem neuen Film "O'Dessa" in aufregende Gewässer: Die postapokalyptische Rock-Oper, in der sie die Hauptrolle spielt, ist für sie eine spannende künstlerische Herausforderung. "Ich hatte seit Jahren nicht mehr öffentlich gesungen, aber die Rolle hat mich begeistert. Es war beängstigend, aber es lohnt sich unglaublich", erklärte sie. Ihr neuer Film startet am 20. März auf Hulu und bietet Fans die Möglichkeit, Sadie von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Getty Images Millie Bobby Brown und der "Stranger Things"-Cast, 2022

