Seitensprung: Samira Yavuz reagiert auf Evas Entschuldigung

Eva Benetatou (33) bestätigte kürzlich, was viele schon vermutet hatten: Die einstige Bachelor-Lady gab zu, die Person gewesen zu sein, mit der Serkan Yavuz (32) seiner Frau Samira fremdgegangen war. Neben dem Geständnis richtete sie auch eine öffentliche Entschuldigung an die Beauty & The Nerd-Bekanntheit – auf die diese jetzt in ihrer Instagram-Story reagiert. "Fremdgehen ist billig – die Rechnung dafür nicht!", beginnt Samira ihr Statement und führt weiter aus: "Die Reality-Menschen von heute haben keinen moralischen Kompass mehr. Ach Eva, deine angebliche Reue jetzt auf Clickbait aufzubauen, ist bestimmt nicht das Verhalten, das deinem Sohn die richtigen Werte vermittelt. [...] Das ist übrigens das erste Mal, dass ich etwas von einer Entschuldigung lese – hier öffentlich einmal für uns alle."

Eva betonte in ihrer Stellungnahme, dass der Seitensprung mit dem Ex-Bachelorette-Kandidaten vergangenes Jahr an ihrem Geburtstag stattgefunden hatte und es ihr zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht ging. Samira kauft ihrer TV-Kollegin diese Ausrede aber nicht ab. "Ich bin es leid, dass man sich falsch verhält und danach sagt: 'Sorry, das war ein schwacher Moment.' Hat dir die Aktion wenigstens ein Lächeln ins Gesicht gezaubert an deinem katastrophalen Geburtstag? Kannst du keinem erzählen, egal", wettert die 31-Jährige weiter. Sie wolle aber nicht "drauf kleben" bleiben, da sie wisse, wer sie ist. "Ich werde ein noch gesünderer Mensch, damit ich genau diese Menschen anziehe, die zu mir passen. Und jetzt rede ich nie wieder darüber", schließt die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin ab.

Die Trennung des einstigen Bachelor in Paradise-Traumpaares wurde im Februar dieses Jahres bekannt. Nachdem Samira offenbart hatte, dass Serkan sie betrogen hatte, fragten sich viele, mit wem – und bekamen vor wenigen Stunden die Gewissheit. Eva erklärte in ihrem Geständnis im Netz, es habe einen "einmaligen Moment" zwischen ihr und dem 32-Jährigen gegeben, als sie sich an ihrem Geburtstag "alleine, überfordert, verletzt" gefühlt hatte. Außerdem betonte die Ex von Chris Broy (35): "Ich möchte mich bei Samira von Herzen entschuldigen. Es tut mir unendlich leid, dass sie dadurch verletzt wurde."

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

