Pietro Lombardi findet rührende Worte für seine drei Söhne

Pietro Lombardi (32) bringt auf Instagram seine große Liebe zu seinen drei Söhnen Alessio (9), Leano (2) und Amelio mit emotionalen Worten zum Ausdruck. Zu einem rührenden Video, das ihn mit seinem jüngsten Spross Amelio auf dem Arm zeigt, schreibt der Sänger: "Drei Löwen, an deren Seite ich stehe, und jeder einzelne macht mich stolzer, als Worte es je könnten. Hier bin ich mit meinem Kleinsten, aber in meinem Herzen trage ich euch alle."

Mit einem roten Herz-Emoji fügt er hinzu: "Für euch lebe ich, für euch kämpfe ich, euer Papa, für immer." Das emotionale Posting sorgt bei seinen Fans für Begeisterung. Sowohl seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) als auch gemeinsame Freunde kommentieren den Beitrag des Sängers mit Herzen. "Das Schönste auf dieser Welt sind unsere Kinder", findet eine Followerin, die mit ihren Worten Pietros Liebeserklärung an seinen Nachwuchs unterstreicht.

Für Pietro scheint die Familie das Wichtigste im Leben zu sein, und das zeigt sich in vielen seiner persönlichen Beiträge. Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige DSDS-Gewinner in den sozialen Medien so offen von seiner Vaterrolle schwärmt. Besonders die bedingungslose Liebe zu seinen Söhnen ist ein wiederkehrendes Thema. Alessio, sein ältester Sohn, stammt aus der Ehe mit Sarah Engels (32) und steht seit der Trennung der Eltern im Mittelpunkt einvernehmlicher Bemühungen. Die beiden jüngeren Kinder, Leano und Amelio, hat Pietro mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi küsst Amelio

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

