Pietro Lombardi macht seiner Laura eine Liebeserklärung

Pietro Lombardi (32) hat mit einem emotionalen Post auf Instagram seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) eine romantische Liebeserklärung gemacht. Zu einem gemeinsamen Foto, auf dem die beiden eng umschlungen zu sehen sind, schreibt der Sänger: "Ich bin so dankbar, dass es dich in meinem Leben gibt. Du bist mein Zuhause. Mit dir fühlt sich jeder Tag richtig an. Ich liebe dich mehr, als Worte es je sagen könnten." Damit macht Pietro einmal mehr deutlich, wie wichtig Laura für ihn ist.

Pietros Liebeserklärung kommt nur wenige Tage, nachdem Laura ihm im Netz ebenfalls einige süße Worte gewidmet hat. In ihrer Story postete die Influencerin ein Spiegel-Selfie der beiden. "Danke, dass du immer zu mir stehst, in jeder Zeit, in jeder Lage, mit allem, was du bist. Wir haben viele Höhen und Tiefen erlebt, aber genau das macht uns aus", schwärmte sie zu dem süßen Schnappschuss und ergänzte: "Wir geben nicht auf. Wir halten zusammen. Es gab Momente, in denen ich nicht mehr weiterwusste, mich habe verunsichern lassen, gezweifelt habe. Doch du warst da. Durch dich konnte ich wieder nach vorne blicken, wieder klar sehen."

Doch nicht nur zwischen den Turteltauben läuft es derzeit offenbar super, sondern auch Pietros Verhältnis zu seinen Schwiegereltern in spe könnte anscheinend nicht besser sein. "Ich habe ein super Verhältnis zu meinen Schwiegereltern. Ich könnte mir keine besseren Schwiegereltern vorstellen", schwärmte der Musiker kürzlich auf Instagram. Lauras Eltern lernte er auf einer kleinen Gartenparty kennen, damals habe ihr Vater ihn zur Seite genommen, um ein Vieraugengespräch zu führen und ihm klargemacht, dass er auf die Content Creatorin aufpassen solle. "Keine Sorge, jetzt passt sie auf mich auf. Ich habe mein Wort gehalten", witzelte Pietro.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, April 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

