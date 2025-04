So verbringen Akka und seine Frau Lisa Akkaya die Ostertage

Das Osterfest steht an – für Lisa Akkaya (24) und ihren Ehemann Akka (24) ist es das erste Mal, dass sie diese Feiertage gemeinsam mit ihrem Sohn Emilio als Familie verbringen. Da dieser aber erst sechs Monate alt ist, machen die Neu-Eltern kein großes Ding um die Feiertage. "Wir feiern nicht wirklich Ostern. Die Schokohasen landen dennoch im Einkaufskorb", erzählen sie im Promiflash-Interview und fügen hinzu: "Emilio ist noch etwas jung für sowas, aber er bekommt sowieso sehr viele Geschenke im normalen Alltag, weil wir einfach selber immer so aufgeregt sind und ihm Kuscheltiere und so weiter kaufen."

Auch das vergangene Weihnachtsfest war das erste für das kleine Baby. Zu diesem Zeitpunkt war er erst knapp zwei Monate auf der Welt – Lisa und Akka ließen es sich aber nicht nehmen, aus ihrer Wahlheimat Dubai nach Deutschland zu fliegen, um die besinnliche Zeit gemeinsam mit ihrer Familie verbringen zu können. "Wir freuen uns jedes Jahr extrem auf Weihnachten", verrieten sie gegenüber Promiflash. Mit diesem Brauch hatte Lisa den 24-Jährigen erst ein Jahr zuvor angesteckt – 2023 feierte Akka das erste Mal Weihnachten zusammen mit der Familie seiner Partnerin. "Ich habe letztes Jahr mein allererstes Weihnachtsfest gefeiert und das war mit Lisa und ihrer Familie. Ich bin ja anders aufgewachsen und ich habe dieses Weihnachtsfeeling so sehr geliebt", berichtete er schwärmend.

Bevor der kleine Emilio Ende Oktober das Licht der Welt erblickte, stellten Lisa und Akka ihre Beziehung bei dem ultimativen TV-Treuetest Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Die Zeit mit den Verführern und Verführerinnen meisterten sie mit Bravour – und stellten kurz danach sogar fest, dass Lisa bereits während der Dreharbeiten mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger war. Für die beiden Influencer war das eine freudige Überraschung. "An meiner Figur habe ich nichts bemerkt, man hat nichts gesehen – es war mir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht bewusst", klärte Lisa in einem Interview mit Bild auf.

Instagram / akkaakkaya Lisa Marie Akkaya und Furkan Akkaya bei ihrer Hochzeit

Instagram / akkaakkaya Furkan Akkaya und Lisa Akkaya an Weihnachten 2024

