Trotz Absage: Jessica Capshaw gibt "White Lotus" nicht auf

"The White Lotus" ist heiß begehrt. Die Serie läuft aktuell in der dritten Staffel, die Besetzung ändert sich mit jeder neuen Staffel. Ein Hollywoodstar, der eigentlich unbedingt dabei sein wollte, ist Jessica Capshaw (48). Die Schauspielerin hatte bereits für eine Rolle in der dritten Season vorgesprochen – diese ging dann aber an ihre Kollegin Leslie Bibb. Aufgeben kommt für Jessica aber nicht infrage. Wie sie im Podcast "Call It What It Is" verrät, wird sie die Vorsprechen auch weiterhin besuchen, bis sie eine Rolle bekommt. "Ich werde vorsprechen, ich werde weiter vorsprechen. Das habe ich bei Grey's Anatomy auch gemacht", meint sie. Auch für ihre Rolle in der Krankenhausserie habe sie mehrfach zum Casting gemusst: "Ich habe dreimal vorgesprochen, also hoffe ich, dass ich nur zwei Mal für Mike White und 'The White Lotus' brauche."

Von Leslies Leistung beim Casting sei Jessica allerdings sehr beeindruckt gewesen, sodass sie die Entscheidung von Serienschöpfer Mike für die "Iron Man"-Darstellerin durchaus nachvollziehen kann. "Als ich Leslie sah, dachte ich nur: 'Oh mein Gott'. Ich war so begeistert und fand sie fantastisch", schwärmt die US-Amerikanerin. In "The White Lotus" spielt Leslie Kate, die mit zwei Freundinnen zu einem Mädelstrip nach Thailand aufbricht, der vermutlich anders abläuft als geplant. Neben ihr sind auch Stars wie Harry Potter-Darsteller Jason Isaacs (61), Walton Goggins (53), Patrick Schwarzenegger (31), Aimee Lou Wood (31) und K-Pop-Star Lisa Manobal (28) dabei.

"The White Lotus" ist wohl eine der Überraschungsproduktionen der vergangenen Jahre. Mit der ersten Staffel im Jahr 2021 eroberte das Format die Streaming-Portale. Die Handlungen der Staffeln sind größtenteils unabhängig voneinander, aber durch wiederkehrende Charaktere und letztlich vor allem die fiktive Hotelkette White Lotus miteinander verknüpft. Jede Staffel folgt zudem einem Oberthema: In der ersten ging es primär um Geld, in der zweiten um Sex und in der dritten soll es um Spiritualität und Religion gehen. Die Besetzung in den ersten Folgen umfasste Stars wie Sydney Sweeney (27), Jennifer Coolidge (63) und Alexandra Daddario (39). Danach übernahmen unter anderem Theo James (40) und Aubrey Plaza (40) die Hauptrollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leslie Bibb in Sydney, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "The White Lotus" Staffel drei bei der Premiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige