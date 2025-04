Jana-Maria Herz wünscht sich Matcha und Wein von ihren Fans

Jana-Maria Herz (33) teilt eine ungewöhnliche Bitte auf Instagram. In ihrer Story wendet sich die Betreiberin eines Bekleidungsgeschäfts in Marbella direkt an ihre Fans und bittet um kleine Getränkelieferungen. "Wenn ihr mich in meinem Laden besuchen kommt, bringt mir immer etwas zu trinken mit", schreibt Jana-Maria zu einem Video, in dem sie ein leckeres Kaltgetränk in den Händen hält und zu ihrem Laden bringt.

Ihr Wunsch nach einer kleinen Aufmerksamkeit ist dabei angepasst an den Wochentag. "Montags bis mittwochs gerne Kaffee oder Matcha, am Wochenende ausschließlich Wein", fügt Jana-Maria dem Clip hinzu. Mit dieser unkonventionellen und zugleich humorvollen Aufforderung hat sich die Unternehmerin direkt in die Herzen ihrer Follower gespielt.

Privat gibt sich Jana-Maria ebenfalls offen und lebensfroh. Die Unternehmerin liebt es, ihre Zeit in der Sonne Spaniens zu verbringen, und teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, der zwischen Geschäft, Freizeit und Genuss gut ausbalanciert ist. Ob kulinarische Highlights, Unternehmungen mit Freunden oder neue Kollektionen in ihrem Laden – Jana-Maria versteht es, ihr Leben wie eine Bühne zu inszenieren.

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im April 2025

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Influencerin

