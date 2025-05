Jana-Maria Herz platzte in einer Show das Brustimplantat

Jana-Maria Herz (33) hat enthüllt, dass sie während einer ihrer jüngsten Reality-Show-Teilnahmen ein echtes Unglück ereilte. Der TV-Star erzählte in einem emotionalen Instagram-Reel, dass ihr bei einer Challenge mit schweren Boxen ein Brustimplantat geplatzt sei. Über die Teilnahme an Realityshows sagte sie: "Es ist nicht einfach, ein Realitystar zu sein." Das Drama geschah aufgrund eines unglücklichen Treffers direkt auf die Brust. Sie verriet nicht explizit, bei welchem Format der Unfall passiert ist, aber es könnte sich um die Sendung Good Luck Guys gehandelt haben. Die schmerzhafte Verletzung bemerkte sie erst später, als bei einer Routineuntersuchung festgestellt wurde, dass das Implantat beschädigt war.

Jana-Maria erklärte in dem Reel, dass sie sich ursprünglich ihre Brüste operieren ließ, um eine schönere Rundung zu erzielen und auf BHs unter Kleidern verzichten zu können. "Ich habe jetzt nicht irgendwie große oder so – ich wollte einfach nur, dass sie rund sind, dass sie schön fallen und dass ich unter Kleidern keine BHs anziehen muss", erklärte sie. An der Größe habe sie nichts ändern lassen. Die sonst so lebensfrohe Influencerin zeigte sich in dem Clip ehrlich und selbstkritisch und gab auch zu, ihre Gage nicht klug ausgehandelt zu haben. Dadurch müsse sie nun die Kosten für die Implantaterneuerung selbst tragen, was sie als große finanzielle Belastung empfindet. Ihre treuen Fans sind schockiert: Statements wie "Was für eine Horrorvorstellung" und "Ach krass, hätte gedacht, man ist da über die Produktion versichert" fluten die Kommentarspalte. Viele wünschen gute Besserung.

Hinter den heißbegehrten TV-Shows unter den Influencern stecken für Jana-Maria mittlerweile auch viel Unsicherheit und Stress, wie sie offen zugab. Die Reality-Teilnehmerin zeigt auf Social Media regelmäßig ihre verletzliche Seite und sucht den Kontakt zu ihren Fans, denen sie persönliche Einblicke in ihr Leben gibt. Trotz der Blessuren hält sie an ihrer positiven Einstellung fest und teilt auch mal ihre Zweifel oder Reinfälle, ganz ohne Filter. Dieser offene Umgang mit Rückschlägen, wie die Untreue ihres Exfreundes Umut Tekin (27) mit Emma Fernlund (24), macht sie für viele zu einer authentischen Persönlichkeit, die nicht nur für ihre Schönheits-OPs, sondern auch für ihre Ehrlichkeit bekannt ist. Egal, ob auf dem roten Teppich oder hinter den Kulissen: Jana-Maria stellt ihr Wohlbefinden und ihre Lebensfreude immer an erste Stelle.

Anzeige Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im April 2025

Anzeige Anzeige

RTL / René Lohse, Instagram / janamariaherz, Instagram / emmashealth_ Collage: Umut Tekin, Jana-Maria Herz und Emma Fernlund

Anzeige Anzeige