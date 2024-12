Jana-Maria Herz hofft nicht auf Versöhnung von Emma und Umut

Am Sonntag beendete Umut Tekin (27) mit einem Post auf Social Media seine Beziehung zu Emma Fernlund (23). Die TV-Verführerin hofft im Moment noch auf eine Aussprache mit ihrem Ex, eine weitere Verflossene von Umut sieht aber kein Liebes-Comeback bei den beiden – oder hofft es zumindest nicht. "Ich hoffe nicht, dass die beiden wieder zusammenkommen, weil sie einfach nicht zueinander passen", macht Jana-Maria Herz (32) gegenüber Promiflash ihren Standpunkt klar.

Emma ist die Frau, mit der Umut in seiner Beziehung mit Jana-Maria bei Temptation Island V.I.P. fremdging. Danach zeigten sie sich als Paar nicht nur auf Social Media und bei öffentlichen Veranstaltungen, sondern auch in einer weiteren TV-Show. Ihre gemeinsamen Auftritte hat Jana-Maria verfolgt und sich ihre Meinung über die Beziehung gebildet. "Man hat ja selbst im Sommerhaus der Stars gesehen, dass sie eine toxische Beziehung führen und sich nicht respektieren", erklärt die 32-Jährige im Promiflash-Interview. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin scheint sich sicher zu sein: "Würden sie es nochmal probieren, würde es wieder passieren. Deswegen sollten sie lieber getrennte Wege gehen."

Nachdem Umut die Beziehung beendet hatte, zeigte sich Emma am Boden zerstört. In einer ersten Reaktion meldete sie sich unter Tränen in ihrer Instagram-Story. Die harten Vorwürfe ihres Ex-Partners wies sie vehement von sich. "Umut übertreibt doch im Club und hat mit anderen Weibern rumgef*ckt und ich habe ihm das verziehen. Ich habe nichts gemacht und er postet so eine Scheiße", wetterte sie. Von dem Vorhaben des 27-Jährigen soll Emma völlig überrascht worden sein.

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Realitystar

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, TV-Bekanntheit

