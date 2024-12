Wegen Umut: Jana-Maria Herz hat Mitleid mit Emma Fernlund

Zwischen Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) ist alles aus. Vor wenigen Tagen gab der Realitystar über Instagram bekannt, dass er sich von seiner Freundin trennt – für die Hamburgerin kam das überraschend. Offenbar erfuhr sie über Social Media davon, dass ihr Partner die Beziehung beendete und hat ihn seitdem weder gesehen noch mit ihm gesprochen oder telefoniert. Umuts Ex Jana-Maria Herz (32) kann verstehen, wie frustrierend dieses Verhalten für Emma ist. "Ich weiß ganz genau, wie stur der Mann ist und die [Emma] tut mir ein bisschen Leid. Aber wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist der wie ein Tier und dann bleibt das auch so", sagt sie mitleidig in ihrer Instagram-Story.

Jana-Maria scheint während ihrer Beziehung mit dem 27-Jährigen ähnliches erlebt zu haben. Umut bestehe wohl auf sein Recht und lasse sich nicht davon abbringen – bis zu einem gewissen Zeitpunkt: "Nach einer Weile, wenn er wieder heruntergekommen ist, dann kommt er wieder zurück und sagt: 'Ja, ich hab ja doch etwas falsch gemacht.'" Laut der Influencerin lasse Umut die Situation mit Emma mit seinem jetzigen Verhalten nur noch weiter eskalieren und sehe nicht, was er tut: "Der macht das alles viel schlimmer. Der schaltet so richtig ab."

Emma und Umut waren während Temptation Island V.I.P. zusammengekommen, wo er seine damalige Freundin Jana-Maria mit der Verführerin betrogen hatte. Eigentlich schien bei dem Ex-Bachelorette-Boy und der Fitnessinfluencerin alles in Ordnung zu sein – mit einer Trennung hat kaum jemand gerechnet. Doch hinter den Kulissen schien es bereits seit ein paar Wochen zu brodeln: So warf Emma ihrem Ex unter anderem vor, ihr fremdgegangen zu sein, was sie ihm vergab. Umut wiederum behauptet, die 23-Jährige habe ihn betrogen. Ein Ende des Dramas scheint noch lange nicht in Sicht zu sein.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Reality-Pärchen

RTL / Stefan Gregorowius Umut Tekin und Emma Fernlund, Sommerhaus-Kandidaten

