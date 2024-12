Jana-Maria Herz überzeugt: Umut Tekin hat Emma betrogen

Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe – beide behaupten, dass der jeweils andere untreu gewesen sei. Die Ex des Realitystars, Jana-Maria Herz (32), glaubt, dass an Emmas Behauptungen etwas dran sei. "Ich denke schon, dass das wahr ist, da Umut ein Mensch ist, der sehr viel Anerkennung braucht und diese bei Frauen sucht. Er hat wirklich Dinge, an denen er arbeiten muss", schildert die Influencerin im Interview mit Promiflash.

Der 27-Jährige hat die Trennung per Instagram bekannt gemacht – seine Freundin soll davon nichts gewusst haben und reagierte dementsprechend schockiert. Diese Aktion findet Jana-Maria total daneben. "Ich fand das nicht schön von Umut, dass er einfach über eine Instagram-Story Schluss gemacht hat. Vielleicht war er besoffen oder so, aber das war überhaupt nicht schön. So was macht man nicht", erklärt die 32-Jährige und führt aus: "Ich meine, die zwei waren ja über ein Jahr zusammen, und sich so zu trennen, ist sehr schade."

Es wäre nicht das erste Mal, dass Umut fremdgegangen ist. Vergangenes Jahr nahm er mit Jana-Maria an Temptation Island V.I.P. teil. In der Villa der Versuchung war er jedoch nicht standhaft und betrog die 32-Jährige mit Emma – nach der Show ging er schließlich eine feste Beziehung mit der Hamburgerin ein. In diesem Jahr nahmen die zwei gemeinsam an dem Format Das Sommerhaus der Stars teil, wo sie sowohl mit ihrem Verhalten gegenüber den anderen Kandidaten als auch miteinander für viele Schlagzeilen sorgten. Oft zofften sie sich, doch die Reibereien schienen die beiden eigentlich hinter sich gelassen zu haben. "Wir haben im Nachhinein alles aufgearbeitet, weil da drin, das waren auch keine einfachen Situationen, das waren ja Extremsituationen", schilderte das Paar noch Ende Oktober gegenüber Promiflash.

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Nicole Kubelka / Future Image Emma Fernlund und Umut Tekin im Oktober 2024

