Lacht Jana-Maria Herz hier über Emma und Ex Umuts Trennung?

Erst gestern gaben Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) ihre Trennung bekannt. Diese Nachricht ist wohl auch an Jana-Maria Herz (33) nicht vorbeigegangen. Angesichts ihrer Vergangenheit mit Umut scheint sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin unverblümt über diese Neuigkeit zu freuen. Jedenfalls meldet sie sich fröhlich in ihrer Instagram-Story. "Schadenfroh", schreibt sie zu einem Video, auf dem sie mit einem Aperol Spritz in die Kamera prostet und fügt hinzu: "Cheers! Ihr wisst genau, auf wen ich anstoße. Eine der schönsten Beziehungen ist in die Brüche gegangen."

Jana-Maria und Umut lernten sich 2022 bei Bachelor in Paradise kennen. Auch wenn sie von den Zuschauern und Mitkandidaten als ziemlich ungleiches Paar eingeschätzt wurden, funkte es zwischen den beiden Realitystars. Sie verließen das Format als Paar und führten von da an eine Beziehung zwischen Deutschland und Spanien. Knapp ein Jahr später stellten sie ihre Liebe dann bei dem ultimativen Treuetest Temptation Island V.I.P. auf die Probe – hielten diesem aber nicht stand. Umut betrog seine Partnerin vor laufenden Kameras mit Emma – und verließ gemeinsam mit der Blondine das Format.

Von da an gaben sich der 27-Jährige und der Reality-TV-Neuling als das Traumpaar schlechthin. Gemeinsam behaupteten sie sich bei Das Sommerhaus der Stars und ließen ihre Fans ansonsten auf Social-Media an ihrem Couple-Leben teilhaben. Bereits Ende vergangenen Jahres zogen dann aber dunkle Wolken über das Paradies: Umut beendete auf Instagram die Beziehung mit Emma, woraufhin ein erbitterter Rosenkrieg ausbrach. Trotz einer Versöhnung spekulierten die Fans in den vergangenen Wochen immer wieder über eine mögliche Trennung, die die TV-Stars nun bestätigten.

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

