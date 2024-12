Jana-Maria Herz hat mit Umut und Emmas Trennung gerechnet

Für viele mag die Trennung von Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) sehr überraschend kommen – aber Jana-Maria Herz (32) hat das Beziehungsende schon kommen sehen! Im Interview mit Promiflash erklärt die Influencerin: "Ich habe gewusst, dass die Beziehung nicht lange hält. Es ist sehr schwierig, eine gesunde Beziehung aufzubauen, wenn der Mann zum Fremdgehen neigt. Wie will man denn da Vertrauen aufbauen?" Umut war ihr selbst damals mit Emma bei Temptation Island V.I.P. fremdgegangen.

Die 32-Jährige hatte eigentlich damit gerechnet, dass Emma und Umuts Beziehung schon viel früher in die Brüche geht. "Ich hab mich eh gewundert, dass die Beziehung so lange hält", meint Jana-Maria gegenüber Promiflash. Ihrer Meinung nach ließ sich schon im Sommerhaus bemerken, wie toxisch die Beziehung der beiden ist: "Es hat nur noch ein bisschen gefehlt, bis sie sich trennen." Dass die beiden einander betrogen haben sollen, fand die in Marbella lebende Reality-TV-Bekanntheit aber dennoch "krass".

Vergangenes Wochenende verkündete Umut über Instagram, dass er sich von Emma getrennt hat – angeblich wusste Emma davon nichts und wurde von der Trennung komplett überrumpelt. Der 27-Jährige warf seiner Ex vor, untreu gewesen zu sein. Laut ihr soll es aber andersherum gewesen sein. "Umut übertreibt doch im Klub und hat mit anderen Weibern rumgef*ckt, und ich habe ihm das verziehen. Ich habe nichts gemacht und er postet so eine Sche*ße", beschwerte sich Emma anschließend unter Tränen in ihrer Story. Dennoch wünscht sie sich eine Aussprache mit ihm: "Ich denke, das habe ich verdient. Immerhin wohnen wir zusammen, haben einen gemeinsamen Hund und wollten unser Leben zusammen verbringen."

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Reality-Pärchen

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

