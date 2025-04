Neu-Single Sydney Sweeney singt Trennungssong in Karaokebar

Es scheint, als würde Sydney Sweeney (27) ihren Herzschmerz in Musik verarbeiten. Die Schauspielerin wurde diese Woche in einer Karaokebar in Key West, Florida, dabei gesehen, wie sie Adeles (36) berühmten Trennungssong "Someone Like You" zum Besten gab. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt, wie sie in Jeans und einem weißen Tanktop auf der Bühne der Backyard Bar stand und die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zog. Laut dem Newsportal scherzte sie mit dem DJ, sie bleibe "für immer" in der Bar und fügte hinzu: "Werde bitte nicht müde von mir!" Die spontane Gesangseinlage erfolgte nur wenige Wochen nach Berichten, dass Sydney ihre Verlobung mit dem Unternehmer Jonathan Davino aufgelöst hat.

Sydney und Jonathan kennen sich seit 2018 und waren seit 2022 miteinander verlobt. Laut Medienberichten sollen sie bereits seit Januar getrennte Wege gehen. Erste Anzeichen für eine Krise gab es Anfang des Jahres, als die Euphoria-Darstellerin vorübergehend ins Beverly Hills Hotel zog und gemeinsame Fotos mit ihrem Ex von ihrem Social-Media-Profil entfernte. Auch eine Reise nach Afrika unternahm sie im März ohne ihre einstige große Liebe. Ein Insider verriet gegenüber People, dass Sydney momentan ihren Fokus komplett auf ihre Karriere gelegt habe: "Sie ist genau da, wo sie sein will, und arbeitet an zahlreichen Projekten. Für eine ernsthafte Beziehung oder Ehe ist sie derzeit nicht bereit." Liebe sei zwar noch vorhanden gewesen, so die Quelle weiter – dennoch habe sie sich für ihre beruflichen Ziele entscheiden müssen.

Abseits der turbulenten Trennung stand Sydney zuletzt vermehrt im Fokus von Liebesgerüchten um ihren "Wo die Lüge hinfällt"-Co-Star Glen Powell (36). Diese wurden jedoch von seinem Umfeld schnell zurückgewiesen, zuletzt von Glens Mutter in einem Gespräch mit Daily Mail: "Sie sind definitiv nicht zusammen. Sydney war nur als Freundin bei der Hochzeit [von Glens Schwester]." Trotz der Klarstellung sorgen gemeinsame Auftritte der beiden immer wieder für Spekulationen.

Aissaoui Nacer / MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney im Juli 2023

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Dezember 2023

