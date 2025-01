Chace Crawford mit Victoria's-Secret-Model in L.A. gesichtet

Schauspieler Chace Crawford (39) verbrachte sein vergangenes Wochenende nicht allein: Gemeinsam mit Victoria's Secret-Model Kelsey Merritt (28) lief er durch die Straßen von Los Angeles, wie Bilder belegen, die E! News vorliegen. Ist die Beauty vielleicht die neue Liebe des Gossip Girl-Stars? Immerhin wurden die beiden strahlend über beide Ohren von Paparazzi bei einem Spaziergang erwischt. Chace erschien ganz entspannt in Jeans, Pullover und nach hinten gedrehter Baseballcap, während das Model sich für einen hellen Zweiteiler mit Ballerinas entschied.

Die beiden schienen sich den Outfits nach miteinander wohlzufühlen. Zu ihrem Beziehungsstatus traf das Duo bisher allerdings keine Aussage. Der Schauspieler äußerte sich nach seiner letzten offiziellen Beziehung mit "Blood & Oil"-Co-Star Rebecca Rittenhouse im Jahr 2018 immer weniger über sein Liebesleben. Eine Ausnahme machte er allerdings im vergangenen Jahr: Dort sprach er mit Alex Cooper (30) im "Call Her Daddy!"-Podcast über seine negativen Dating-App-Erlebnisse. "Es ist furchtbar!", erklärte der 39-Jährige. Mit einer Online-Dating-Plattform für Prominente machte er überhaupt keine guten Erfahrungen.

Umso besser lief es für den charmanten Blondschopf am Set von "Gossip Girl" – der Serie, die ihm damals zum Durchbruch verhalf. In seinen 20ern verkörperte Chace dort den privilegierten Nate Archibald, der eine Frau nach der anderen verführte. Aber auch außerhalb der Dreharbeiten hatte er Romanzen mit seinen Co-Stars. Angesprochen auf seine Liaisons mit seinen Schauspielkolleginnen äußerte Chace: "Ich denke, solche Dinge sind unvermeidlich. [...] Man ist Teil dieser Show und ungefähr zwölf bis 14 Stunden am Set, und meistens ist dort eine ganze Reihe an interessanten Personen."

Getty Images Chace Crawford im Januar 2024

Getty Images Chace Crawford und Rebecca Rittenhouse, Schauspieler

