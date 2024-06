"Gossip Girl"-Star Chace Crawford enttäuschen Dating-Apps!

Chace Crawford (38) eroberte dank seiner Rolle als Nate Archibald in der Serie Gossip Girl einige Fanherzen. Im wahren Leben sieht es für ihn in Sachen Liebe jedoch eher mau aus. Gegenüber Alex Cooper (29) äußert sich der Schauspieler nun zu seinem Singledasein. "Es ist ein Desaster!", lacht der Beau während des "Call Her Daddy!-Podcasts und erklärt, dass er vor einer Woche eine Celebrity-Dating-App ausprobiert habe. Der Erfolg auf der Datingplattform blieb jedoch aus. "Es ist furchtbar!", fasst der "The Boys"-Darsteller seine Erfahrung zusammen.

Die letzte öffentliche Beziehung des 38-Jährigen liegt bereits einige Jahre zurück. Damals trennten sich Chace und die Schauspielerin Rebecca Rittenhouse nach rund drei gemeinsamen Jahren. Eine neue feste Partnerin fand er nach der Trennung bisher nicht. In einem früheren Interview mit Us Weekly verriet der gebürtige US-Amerikaner: "Ich habe mich hier und da verabredet, weißt du, aber nichts Ernstes."

2019 wurde dem Serienstar unter anderem eine Romanze mit dem deutschen Model Anna Ewers nachgesagt. Hintergrund der Spekulationen stellte ein Schnappschuss dar, auf dem die zwei ziemlich vertraut wirkten. Ob die Gerüchte stimmten, ist nicht bekannt. Zumindest machten weder Chace noch die 31-Jährige weitere Andeutungen, die eine Beziehung vermuten ließen.

Getty Images Chace Crawford und Rebecca Rittenhouse, Schauspieler

Instagram / cmbenz Chace Crawford, Anna Ewers (beide ganz links) mit ihren Freunden

