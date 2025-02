"Einzigartig": Chace Crawford gedenkt Michelle Trachtenberg

Erst gestern wurde die traurige Nachricht von Michelle Trachtenbergs (✝39) Tod bekannt. Während schon viele ihrer Kollegen der Schauspielerin Tribut zollten, meldet sich nun ein weiterer ihrer Gossip Girl-Co-Stars mit emotionalen Worten auf Instagram. "Michelle war einzigartig. Ich erinnere mich daran, wie sie zum ersten Mal ans Set kam und es einfach absolut in Besitz nahm. Sie war eine Naturgewalt und einfach so unfassbar lustig und faszinierend", schreibt Chace Crawford (39) zu einer Reihe an gemeinsamen Fotos mit ihr und ergänzt: "Einfach ein schrecklicher Verlust. Ich hab dich lieb."

Auch Blake Lively (37) und Ed Westwick (37), die ebenfalls mit Michelle in "Gossip Girl" vor der Kamera gestanden hatten, drückten ihre Trauer über den Verlust ihrer einstigen Kollegin in den sozialen Medien aus. "Man wusste, wenn sie einen Raum betrat, weil sich sofort die Stimmung veränderte. Alles, was sie tat, tat sie mit 200 %. [...] Sie war großartig und mutig und ganz klar einfach sie selbst", betonte die It Ends With Us-Hauptdarstellerin, während die "White Gold"-Bekanntheit erklärte: "So traurig, vom Tod von Michelle zu hören. Betet für sie."

Die Buffy – Im Bann der Dämonen-Darstellerin wurde am Morgen des 26. Februars tot in ihrer Wohnung in New York City aufgefunden. Genaue Details zu den Umständen ihres Ablebens sind bislang nicht bekannt, jedoch berichtete unter anderem Just Jared, dass Michelle sich erst kürzlich einer Lebertransplantation unterziehen musste und möglicherweise mit Komplikationen zu kämpfen hatte. Welche Ursache aber tatsächlich zu dem Tod der 39-Jährigen führte, soll nun mithilfe einer Autopsie geklärt werden.

Getty Images Blake Lively und Michelle Trachtenberg mit dem Cast von "Gossip Girl", 2010

Getty Images Michelle Trachtenberg im November 2017