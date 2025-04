Fans verabschieden sich von verstorbenem Papst Franziskus I.

Am Ostermontag erreichte eine traurige Nachricht die Gläubigen weltweit: Papst Franziskus I. ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Pontifex, der sich bis zuletzt trotz schwerer gesundheitlicher Probleme für seine Kirche und die Gläubigen einsetzte, verstarb laut Kardinal Kevin Farrell in den frühen Morgenstunden in Rom. Fans aus aller Welt äußern ihre Trauer über den Verlust des geistlichen Oberhaupts. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) verabschieden sich viele Nutzer mit emotionalen Worten von dem Oberhaupt der Christen. "Er verließ sich sein ganzes Leben lang auf zwei Waffen: den Glauben an Gott und den Glauben an die Menschen" und "Ruhe in Frieden, Papst Franziskus, welch ein besonderer Tag, um zu gehen", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Die Anteilnahme zeigt, welchen Platz Franziskus bei den Menschen hatte. Besonders rührt der Gedanke, dass er nur einen Tag zuvor auf dem Petersplatz in Rom trotz gesundheitlicher Beschwerden noch den traditionellen Ostersegen spendete. "Papst Franziskus wird als derjenige in Erinnerung bleiben, der mit seiner letzten Lebenskraft den österlichen Segen Urbi et Orbi sprach", kommentierte ein User. Auch die Kirche selbst hat bereits bewegende Worte veröffentlicht und betonte in einem Statement die Hingabe, mit welcher Franziskus die Werte des Evangeliums lebte und die Ärmsten dieser Welt in den Mittelpunkt stellte.

Kardinal Kevin Farrell machte die Nachricht von Papst Franziskus' Tod vor wenigen Stunden öffentlich. In seiner Erklärung, die unter anderem Bild vorlag, sagte er: "Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet." Die genauen Umstände seines Ablebens waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Papst litt in den vergangenen Monaten an schweren gesundheitlichen Problemen, darunter eine komplizierte Lungenentzündung, wegen der er einige Wochen im Krankenhaus verbringen musste.

Anzeige Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I., Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I., 2025