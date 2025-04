Reality-TV ade: Jannik Kontalis verneint weitere TV-Formate

Jannik Kontalis hat aktuell scheinbar genug von der Welt der Reality-TV-Shows. Der Influencer stand erstmals durch seine Teilnahme an Make Love, Fake Love im Rampenlicht und wird schon bald gemeinsam mit seiner On-off-Freundin Yeliz Koc (31) bei Prominent getrennt zu sehen sein. Damit haben sich seine TV-Auftritte aber vorerst erledigt, wie er jetzt in seiner Instagram-Story preisgibt. "Habe von fast jedem Format, das ihr euch vorstellen könnt, eine Anfrage bekommen, aber auch jedes abgesagt. Ich habe aktuell kein Interesse daran", erklärt der Realitystar.

Dafür hat er wohl andere Zukunftspläne. Jannik berichtete kürzlich im Netz, neue Karriereschritte wagen zu wollen – jedoch in einer Branche, die so manch einer vielleicht nicht erwartet hat. Er möchte sich in der Politik ausprobieren. "Ich denke, es wird Zeit für mich, als Bürgermeister zu kandidieren", verkündete der Reality-TV-Darsteller stolz und erklärte, er wolle "etwas bewegen und sich für die wichtigen Themen einsetzen". Sein Plan habe auch einen ganz bestimmten Hintergrund: Wie er hinzufügte, sei er näher an den Menschen als jeder andere.

Bis er diesen Traum verwirklichen kann, dauert es aber noch ein bisschen. In der Zwischenzeit dürfen sich Fans auf "Prominent getrennt" freuen, wo Jannik gemeinsam mit Yeliz gegen andere Ex-Paare der Branche antrat. Ob die beiden sich den Sieg holen konnten, bleibt abzuwarten – jedoch spoilerten sie bereits, während der Dreharbeiten wieder zueinander gefunden zu haben. Ihr Liebesglück scheint allerdings nicht von Dauer gewesen zu sein: Seit einigen Wochen wird spekuliert, dass sich die TV-Bekanntheit und die Ex-Dschungelcamperin schon wieder getrennt haben.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im April 2025

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc und Jannik Kontalis, TV-Stars

