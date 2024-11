Sandra Janina enttäuscht ihr später "Love Island VIP"-Einzug

Sandra Janina (25) zog verspätet als Granate zu den anderen Stars in die Love Island VIP-Villa ein. Gegenüber Promiflash lässt die TV-Bekanntheit ihre Teilnahme als Nachrückerin Revue passieren und findet ehrliche Worte. "Eigentlich finde ich es sehr schade, dass ich wieder so spät als Granate eingezogen bin und hätte gehofft, mir wäre diesmal etwas mehr Zeit vergönnt gewesen", resümiert die Influencerin merklich enttäuscht.

Dennoch könne sie dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen: "Aber andererseits habe ich eigentlich auch nicht so viel verpasst. Ich denke, alles in allem war das Timing sehr gut." Ein Kind von Traurigkeit war Sandra trotz des späten Einzugs aber nicht – sie schnappte sich in der Show direkt Danilo Cristilli (28) und Luigi Birofio (25) für ein Date. Im Interview verrät die Blondine, warum ihre Wahl ausgerechnet auf diese zwei Sonnyboys fiel: "Südländer sind einfach mein Typ und optisch sind die beiden schon ganz schön. Aber ich wollte trotzdem hinter die Fassaden gucken und die Jungs kennenlernen, wie sie von innen sind."

Ob sich etwa mehr als nur eine anfängliche Schwärmerei zwischen Sandra und einem der beiden Jungs entwickelt? Zumindest wurde sie vor ein paar Monaten mit Gigi am Athener Flughafen erwischt, wie Fotos zeigten, die Bild vorliegen. Auf den Schnappschüssen wirkten beide sichtlich vertraut und waren Arm in Arm. Was genau zwischen den Realitystars läuft und ob es für Sandra und Gigi ein Happy End in der Datingshow gibt, können Fans nach wie vor mitverfolgen.

"Love Island VIP" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige