So süß gratuliert Cristiano Ronaldo seiner Tochter Bella (3)

Cristiano Ronaldo (40) hat seiner Tochter Bella zu ihrem dritten Geburtstag auf Instagram eine besonders liebevolle Botschaft gewidmet. Das Mädchen kam am 18. April 2022 zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Ángel zur Welt, der jedoch kurz nach der Geburt verstarb. In seinem Post teilt der portugiesische Fußballstar ein Foto, das ihn und Bella zeigt, wie er sie zärtlich auf die Stirn küsst. Dazu schreibt er: "Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe! Unsere Liebe ist immer bei dir. #AngelyBella." Der Hashtag erinnert an Ángel, der für die Familie auch nach seinem Tod weiterhin präsent ist. Ronaldos langjährige Partnerin Georgina Rodríguez (31) würdigt den Tag ebenfalls und postet ein Video, in dem Ronaldo liebevolle Worte an Bella richtet: "Ich liebe dich sehr."

Der Geburtstag der Zwillinge ist für die Familie ein bittersüßer Anlass, der Glück und Trauer miteinander verbindet. 2022 hatten Cristiano und Georgina in einem emotionalen Statement in den sozialen Medien den Verlust ihres Sohnes Ángel bekannt gegeben, während sie zugleich die Geburt Bellas feierten. "Nur die Geburt unseres Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben", hieß es damals. Beide Eltern betonten, wie wichtig es für sie sei, auch ihre anderen Kinder – Cristiano Jr. (14), die Zwillinge Eva und Mateo sowie Alana – in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen.

Cristiano und Georgina lernten sich 2016 kennen, als sie in einem Gucci-Store arbeitete, und verliebten sich schnell ineinander. In der Netflix-Serie "I Am Georgina" spricht Cristiano offen darüber, dass er bei ihr zum ersten Mal dachte, die "Frau seines Lebens" gefunden zu haben. Auch Georgina betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass ihr Liebster nicht nur ein herausragender Sportler, sondern auch ein fürsorglicher Vater und Partner sei. "Ich könnte nicht glücklicher sein mit der wunderbaren Familie, die wir geschaffen haben", betonte sie laut E! Online.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Tochter Bella im April 2025

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024

