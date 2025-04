Selena Gomez und Miley Cyrus planen Doppeldate mit Partnern

Selena Gomez (32) und Miley Cyrus (32) haben wieder zueinander gefunden und arbeiten anscheinend fleißig daran, ihre neu entdeckte Freundschaft aufblühen zu lassen. Nach einer langen Pause trafen die beiden Sängerinnen bei einer Veranstaltung während der Oscars aufeinander. Selena war dort mit ihrem Verlobten, dem Musikproduzenten Benny Blanco (37), während Miley von ihrem Freund Maxx Morando (26), ebenfalls Musiker, begleitet wurde. Die vier verstanden sich laut OK Magazine so blendend, dass sie bereits Pläne für ein gemeinsames Doppeldate geschmiedet haben. Selena und Benny wollen das Paar bei sich zu Hause empfangen und ein selbst gekochtes Essen servieren, wie Insider berichteten.

Die Verbindung zwischen den beiden Musikerinnen sei durch Benny und Miley noch enger geworden, da die beiden in der Vergangenheit bereits musikalisch zusammengearbeitet und einen gemeinsamen Freundeskreis in der Branche aufgebaut haben. "Es ist alles sehr herzlich und entspannt", verriet eine Quelle laut OK. Die vier hätten während des Events stundenlang miteinander gesprochen, was vor allem durch die vielen Überschneidungen ihrer Leben und Karrieren so natürlich wirkte. Umso schöner sei es gewesen, die Unterhaltung in einer so lockeren Atmosphäre fortzusetzen und bereits konkrete Pläne für die nähere Zukunft zu schmieden.

Dass Miley und Selena so gut miteinander auskommen, ist vor allem bemerkenswert, wenn man an die Schlagzeilen aus den 2000er-Jahren zurückdenkt. Damals entstand bei Fans das Gerücht, es könnte Spannung zwischen den beiden gegeben haben, nachdem die beiden Sängerinnen nacheinander mit Nick Jonas (32) zusammen waren. Miley und Nick dateten zwischen 2006 und 2007, während Selena nur kurz darauf mit dem Mitglied der Jonas Brothers liiert war. Ihr Liebesdreieck galt lange Zeit als Thema in der Popkultur, doch von Spannungen ist heute offenbar keine Spur mehr. Tatsächlich hatten sich Selena und Miley 2008 sogar schon einmal am Set von Hannah Montana getroffen, wo Selena in einer Episode der Serie mitgespielt hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige