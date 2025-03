Miley Cyrus und ihr Maxx geben Paar-Debüt bei den Oscars

Miley Cyrus (32) und ihr Freund Maxx Morando (26) strahlten am Sonntagabend auf dem roten Teppich der Oscars 2025 in Hollywood. Die Sängerin erschien an der Seite des Liily-Schlagzeugers und legte damit ein glamouröses Paar-Debüt hin – und das nach stolzen vier Jahren Beziehung! Für einen spektakulären Auftritt sorgte die "Can't Be Tamed"-Sängerin mit einem ausgefallenen Look einmal mehr für Aufsehen. Denn Miley blondierte sich offenbar ganz frisch ihre Augenbrauen und zog damit wohl den einen oder anderen Blick auf sich.

Bereits vor wenigen Wochen posierten Miley und Maxx gemeinsam vor einem Blitzlichtgewitter. Doch nicht zu zweit, sondern mit Tish Cyrus (57). Bei dem SNL50: Homecoming Concert in der Radio City Music Hall in New York City strahlte das Dreiergespann freudig in die Kamera. Sowohl Mama als auch Tochter und der 26-Jährige entschieden sich für einen All-Black-Look und gaben damit ein stimmiges Gesamtbild ab.

Die Liebesgeschichte der beiden begann 2021 mit einem Blind Date, das von Freunden arrangiert wurde. Offiziell als Paar zeigten sie sich erstmals zwei Jahre später, als sie zusammen bei einer Modenschau in Los Angeles gesehen wurden. Heute wohnen die beiden Musiker in einem gemeinsamen Haus in Malibu und teilen seither ihr Leben miteinander. Schon auf musikalischer Ebene arbeiteten sie mehrfach zusammen: Maxx unterstützte Miley unter anderem bei den Songs "Handstand" und "Violet Chemistry" auf ihrem Album "Endless Summer Vacation". Ebenfalls traten der Schlagzeuger und seine Band auf der Silvester-Show der 32-Jährigen im Jahr 2022 auf.

Getty Images Maxx Morando, Miley Cyrus und Tish Cyrus, Februar 2025

ActionPress Maxx Morando und Miley Cyrus im März 2023

