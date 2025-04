Charlotte Würdig teilt private Fotos von ihrem London-Trip

Charlotte Würdig (46) hat auf Instagram private Einblicke in ihren kürzlichen Städtetrip nach London gewährt. Die Moderatorin, die eine Pause vom Alltag mit ihrer Familie genießt, präsentierte ihren Followern dabei humorvolle Schnappschüsse. Auf einem Bild posiert sie vor dem berühmten Big Ben, während sie ein anderes bei einer Stadtrundfahrt zeigt. Dazu schrieb Charlotte augenzwinkernd: "London Bild eins: Ich: 'Städtetrip mit den Jungs: Easy!' London: 'Halte meine Tasse Tee, Liebling.' Bild zwei: der Big Ben & Ich – beide leicht über 40 und eine gute Fassade."

Die humorvollen Schnappschüsse kamen bei ihren Fans gut an. Unter Charlottes Beitrag häufen sich die begeisterten Kommentare. "Eine wunderschöne Frau!", schwärmte ein Nutzer, während andere ihre ehrliche und lockere Art feiern. Über die Details ihrer Reise bleibt die Moderatorin jedoch diskret. Wer genau sie auf der Tour begleitet, lässt sie offen, doch angesichts ihres Kommentars über "die Jungs" darf man davon ausgehen, dass sie mit ihren beiden Söhnen unterwegs ist.

Charlotte Würdig ist bekannt für ihre starke Präsenz in den sozialen Medien, wo sie immer wieder kleine Ausschnitte aus ihrem Alltag teilt. Seit ihrer Trennung von Musiker Sido (44) im Jahr 2020 hat sie ihr Leben als berufstätige Mutter in den Vordergrund gerückt und begeistert ihre Fans mit ihrer ehrlichen und authentischen Art. Gerade in Interviews betont sie häufig, wie wichtig ihr Familie und Selbstbewusstsein sind. Auch ihre humorvollen Instagram-Postings beweisen immer wieder, dass Charlotte Wert auf eine lockere und selbstironische Darstellung ihres Lebens legt – Eigenschaften, für die ihre Community sie sichtlich feiert.

Getty Images Charlotte Würdig in Berlin, 2023

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig auf Santorini

