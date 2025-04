Christin Okpara will bei KDRS kein "Terrorteufel" mehr sein

Christin Okpara (29) ist kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Fernsehshows geht: Die Reality-TV-Bekanntheit fiel in der Vergangenheit häufig durch ihr temperamentvolles Auftreten auf. Bei Kampf der Realitystars möchte sie sich nun allerdings als veränderte Frau beweisen. "Ich möchte mich von einer anderen Seite zeigen", erklärt Christin in einer Pressemitteilung von RTLZWEI und führt weiter aus: "Ich will mich darstellen, wie ich wirklich bin – nicht immer nur der Terrorteufel oder die Ghettoqueen."

In der Vergangenheit nahm sie an Formaten wie Are You The One? und #CoupleChallenge teil. In die thailändische Sala bei "Kampf der Realitystars" einzuziehen, bedeutet für Christin also eine ganz besondere Ehre. "KDRS ist für mich eines der größten Formate und ich bin vollkommen motiviert", beteuert sie und fügt hinzu: "Ich will die Sendung gewinnen. Und natürlich das Preisgeld mitnehmen." Bis sie dieses Ziel erreichen kann, muss sie sich jedoch in diversen Spielen beweisen.

Christin ist selbstverständlich nicht die einzige Prominente, die bei "Kampf der Realitystars" um den Sieg kämpft: Neben ihr sind auch Realitysternchen Tara Tabitha (32), Schauspieler Martin Semmelrogge (69), Ex-Bachelor-Teilnehmerin Linda-Caroline Nobat (30), Realitystar Jonathan Steinig (29) sowie Fußballlegende Ailton (51) mit dabei – und viele weitere bekannte Namen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Christin Okpara, "The 50"-Kandidatin

Anzeige Anzeige