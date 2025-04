Das denkt Temptation-Saskia von Aussagen über sich und Alex

Bei Temptation Island ist Verführer Alex ganz hin und weg von der vergebenen Saskia. In Folge fünf suchte dann sogar Kandidatin Hillary das Gespräch zu ihm und betonte mehrmals, wie gut er und die hübsche Blondine zusammenpassen würden. Promiflash hat bei Saskia nachgefragt, was sie von Hillarys Kuppelaktion hält. "Wir haben uns sehr gut verstanden und sind uns in vielen Punkten sehr ähnlich", gesteht die Erzieherin, fügt aber hinzu: "Dennoch finde ich es etwas überspitzt, nach kurzer Zeit zu sagen, dass wir gut zusammenpassen."

Wirklich böse scheint sie ihrer Temptation-Verbündeten aber trotzdem nicht zu sein. "Ich kann es Hillary nicht verübeln, dass sie gesagt hat, dass wir gut zusammenpassen", gesteht sie. Wie sicher sich Alex da schon mit ihr war, habe sie aber nicht geahnt. "Mir war zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, dass er schon Gefühle für mich hat", betont sie gegenüber Promiflash. Der hatte den anderen Verführern nämlich schon gestanden: "Ich verknalle mich immer mehr in sie." Wie Saskia zu ihm steht und ob sich auch von ihrer Seite noch Gefühle entwickeln werden, wird sich wohl erst in den kommenden "Temptation Island"-Folgen herausstellen.

Und was sagt Saskias Freund Enrico zu der Situation? Auch er hat bereits mit Promiflash über das Thema gesprochen und offen zugegeben, dass es ziemlich hart war, mitzubekommen, wie sich ein Verführer in seine Partnerin verliebt. "Es ist natürlich nicht leicht zu sehen, dass jemand anderes Gefühle für meine Freundin entwickelt", erklärte er. Er habe aber in keinem Moment daran gezweifelt, dass er der 27-Jährigen nicht voll und ganz vertrauen könne.

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, Staffel sieben

RTL Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

