David Beckham plant Familienzusammenführung an Geburtstag

Jüngste Spekulationen ließen vermuten, dass Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) nicht zu der Feier am 2. Mai anlässlich des 50. Geburtstags von Papa David Beckham (49) kommen werden. Wie The Sun nun von einem Insider erfahren haben will, könnte aber doch alles anders kommen: Der ehemalige Fußballprofi soll nach wie vor mit dem Erscheinen der gesamten Familie bei seiner exklusiven Dinnerparty rechnen – und so auch mit Brooklyn und seiner Frau.

Es scheint ganz so, als hoffe David darauf, dass der 26-Jährige und sein Bruder Romeo Beckham (22) ihre Fehde bei einem opulenten Abendessen in dem Londoner Michelin-Restaurant Core beiseitelegen können. Grund für die Spannungen zwischen den Geschwistern soll die Freundin des 22-Jährigen sein: Seit einem halben Jahr ist Romeo mit dem Model Kim Turnbull liiert – der Ex-Freundin von Brooklyns gutem Kumpel Rocco Ritchie (24). Diese Tatsache ist für den Designer offensichtlich ein absolutes No-Go. "Es hat einen riesigen Streit gegeben. So wie die Dinge stehen, wird Brooklyn nicht zu Davids Party kommen. Es muss etwas Drastisches passieren – es muss eine Art Intervention geben", mutmaßte eine Quelle gegenüber Mirror. Ob die beiden Brüder ihre Differenzen inzwischen klären konnten, Brooklyn die Party nur zu Liebe seines Vaters aufsuchen wird oder er sich doch spontan umentscheidet und fernbleibt, bleibt abzuwarten.

Bereits vor wenigen Tagen sorgte der Beckham-Spross für Schlagzeilen, als er anstatt mit seiner Familie den Geburtstag von Mama Victoria (51) zu feiern, lieber das Coachella-Festival besuchte. Dass er der Sängerin nicht mal per Social Media gratulierte, kam bei Brooklyns Fans gar nicht gut an. "Ein Geburtstagsgruß für deine Mutter wäre schön gewesen", schrieb ein Instagram-Nutzer unter einen Beitrag, auf dem er lediglich Schnappschüsse von dem Festival teilte.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Victoria Peltz-Beckham im April 2025

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit Sohn Romeo, Tochter Harper und Ehemann David

