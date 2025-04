Katie Price riskiert mit vierter BBL-Operation ihr Leben

Katie Price (46) sorgt erneut für Schlagzeilen: Die Reality-TV-Persönlichkeit hat angekündigt, sich erneut einem Brazilian Butt Lift (BBL) unterziehen zu wollen. Dieser Eingriff, bei dem körpereigenes Fett in das Gesäß gespritzt wird, um ein pralleres Aussehen zu erzielen, gilt als einer der risikoreichsten in der kosmetischen Chirurgie. Der renommierte plastische Chirurg Dr. Gerard Lambe warnte in einem Interview mit New Magazine eindringlich: "Katie setzt sich enormen gesundheitlichen Gefahren aus. Diese OP hat eine der höchsten Sterblichkeitsraten." Besonders besorgniserregend seien die hohe Anzahl von Eingriffen, denen sich Katie bereits unterzogen hat, sowie die mangelnden Erholungszeiträume zwischen ihren OPs.

Katie selbst gab gegenüber ihren Fans auf Instagram an, dass ihre Entscheidung feststehe. "Ich habe den Termin schon gemacht", erklärte sie und betonte in dem Video, dass der Eingriff bei einem neuen Spezialisten stattfinden soll. In den letzten Monaten hatte sie sich in ihrem eigenen Podcast "The Katie Price Show" noch gegen weitere chirurgische Eingriffe ausgesprochen. Damals hatte sie angekündigt, ihren Körper durch Sport verändern zu wollen, nachdem ihre letzte Po-Vergrößerung verschoben worden war. "Ich werde mir dieses Mal meinen Traum-Po im Fitnessstudio erarbeiten", sagte sie im Frühjahr. Doch von dieser Selbstmotivation scheint nun keine Spur mehr übrig zu sein.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass der starre Schönheitswahn bei Katie inzwischen besorgniserregende Ausmaße angenommen hat. Die fünffache Mutter hat sich bereits mehr als 17 Brust-OPs, unzähligen Facelifts und anderen Eingriffen unterzogen. Experten wie Dr. Olivia McCabe-Robinson vermuten gegenüber Mirror, dass sie unter einer körperdysmorphen Störung leiden könnte. In der Vergangenheit sprach die ehemalige "Bratz"-Puppen-Bewunderin offen über ihre Unsicherheiten und ihren Wunsch, einem bestimmten Ideal zu entsprechen. Während sich ihr Umfeld zunehmend Sorgen macht, scheint Katie bereit zu sein, ihre Gesundheit weiter aufs Spiel zu setzen – auf der endlosen Suche nach dem perfekten Körper.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige