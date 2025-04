Madison De La Garza ehrt ihr verstorbenes Baby mit Tattoo

Madison De La Garza (23), die jüngere Schwester von Demi Lovato (32), widmet ihrer verstorbenen Tochter ein rührendes Andenken. Via Instagram präsentiert die 23-Jährige ein zartes Tattoo auf ihrer Handfläche, das aus einem handgeschriebenen "XO" mit einem kleinen Herz dazwischen besteht. "Für mein Baby Girl", schreibt Madison in ihrer Story. Ihre Tochter war im vergangenen Jahr am 27. September nach einem Notkaiserschnitt verstorben. "Ryan und ich hielten unsere kleine Tochter zum ersten und letzten Mal in den Armen", hatte die Schauspielerin damals in einem emotionalen Beitrag geteilt.

Madison und ihr Partner Ryan Mitchell, die erst im September 2024 bekannt gegeben hatten, dass sie zum ersten Mal Eltern werden würden, müssen den traumatischen Verlust ihres Kindes, das den Namen Xiomara erhielt, verarbeiten. Dem jungen Paar war es dennoch wichtig, die Erinnerungen an ihre Tochter zu bewahren. "Danke, Xiomara, dass du uns zu den Eltern des vollkommensten Engels im Himmel gemacht hast", hatte Madison laut People damals geschrieben. Auch Demi äußerte sich rührend zu ihrer verstorbenen Nichte. "Ich liebe dich so sehr, Xiomara", kommentierte die Sängerin und nannte sie "einen Engel im wahrsten Sinne des Wortes".

Madison, bekannt aus ihrer Rolle in der Serie Desperate Housewives, teilte in der Vergangenheit oft private Momente mit ihrer Familie und Freunden. Die enge Beziehung zu ihrer Halbschwester Demi ist dabei ein zentraler Bestandteil in ihrem Leben, insbesondere in schweren Zeiten. Beide Frauen haben turbulente Phasen in ihrem Leben durchlebt und sind füreinander eine wichtige Stütze. Das Tattoo für Xiomara ist ein Symbol für Madisons unendliche Liebe zu ihrer Tochter und zugleich ein Schritt in ihrem Prozess der Trauerbewältigung.

Anzeige Anzeige

Instagram / maddelagarza Madison De La Garzas Instagram-Story im April 2025

Anzeige Anzeige

Valerie Macon / Freier Fotograf Halbschwestern Madison De La Garza und Demi Lovato

Anzeige Anzeige