Runder Babybauch: Madison De La Garza wird erstmals Mutter

Was für wundervolle Nachrichten: Madison De La Garza (22) erwartet ihren ersten Nachwuchs! Wie die Schwester von Demi Lovato (32) nun über Instagram verkündet, soll der kleine Sprössling auch schon sehr bald das Licht der Welt erblicken – im Oktober dieses Jahres soll das Baby schon kommen! Zu dem Posting schreibt sie außerdem eine supersüße Nachricht an ihren Partner Ryan Mitchell: "Oh Ryan, wie sehr ich dich liebe. Danke, dass du all meine Träume wahr werden lässt." Dahinter fügt sie noch ein Herzchen hinzu.

Die Fotos zeigen die "Desperate Housewives"-Darstellerin umringt von ihren Liebsten. Sie legt beschützend die Hände an ihren schon ziemlich runden Babybauch und posiert mit der ganzen Familie. Natürlich ist auch Demi mit dabei und grinst überglücklich mit der werdenden Mama in die Kamera. "Ich liebe dich und das Baby so sehr", kommentiert die Sängerin darunter. Auch Mama Daniela zeigt sich komplett aus dem Häuschen vor Freude und schreibt übermütig: "Woohoo! Ich bin jetzt eine echte Oma! Lieb dich!"

Madison und Demi standen sich immer schon sehr nahe. Besonders, weil beide Schwestern mit Suchtproblemen kämpften. In einem Interview mit E! News im Jahr 2023 hatte die werdende Mutter erklärt, dass die Erfahrungen ihrer großen Schwester sie dazu ermutigt hatten, ihre eigenen Drogenprobleme in den Griff zu bekommen. "Ich denke, ihre Ehrlichkeit, ihr Mut und ihre hundertprozentige Ehrlichkeit und Offenheit, ein offenes Buch zu sein, das ist es, was mich antreibt", hatte sie damals preisgegeben.

Instagram / maddelagarza Madison De La Garza, Schauspielerin, mit ihrem Partner

Getty Images Demi Lovato, Schauspielerin

