Demi Lovatos Schwester Madison hat ihre Tochter verloren

Madison De La Garza (22), die jüngere Halbschwester von Demi Lovato (32), teilt eine zutiefst traurige Nachricht mit: Sie hat ihre Tochter verloren. Die Schauspielerin, bekannt als TV-Tochter von Eva Longoria (49) aus Desperate Housewives, erwartete ihr erstes Kind mit ihrem Partner Ryan Mitchell. Doch Madison gab nun via Instagram bekannt: "Am Abend des 27. September, nach einem Notkaiserschnitt, hielten Ryan und ich unsere kleine Tochter zum ersten und letzten Mal in den Armen."

"Danke, Xiomara, dass du uns zu den Eltern des vollkommensten Engels im Himmel gemacht hast. Mama und Papa lieben dich, süßes Mädchen", schrieb Madison voller Liebe. Demi reagierte in den Kommentaren auf den emotionalen Beitrag ihrer Schwester: "Ich liebe dich so sehr, Xiomara. Ein Engel im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde für immer deine Tante sein." In ihrer Instagram-Story teilte die Sängerin zudem die Nachricht ihrer Schwester mit den Worten: "Ruhe in Frieden, meine wunderschöne, perfekte Nichte Xiomara."

Madison und Demi hatten immer eine enge Bindung, die durch gemeinsame Herausforderungen nur stärker wurde. Beide Schwestern hatten mit Suchtproblemen zu kämpfen. In einem Interview mit E! News erklärte die heute 22-Jährige, dass die Internetpersönlichkeit sie dazu inspirierte, ihre eigenen Drogenprobleme in den Griff zu bekommen: "Ich denke, ihre Ehrlichkeit, ihr Mut und ihre hundertprozentige Ehrlichkeit und Offenheit, ein offenes Buch zu sein, das ist es, was mich antreibt." Gerade in dieser schweren Zeit scheint Demi Madison Halt zu geben, um den schmerzlichen Verlust ihrer Tochter verarbeiten zu können.

Getty Images Madison De La Garza, Schauspielerin

Instagram / maddelagarza Madison De La Garza, Schauspielerin, mit ihrem Partner