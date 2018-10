Endlich gibt es Neuigkeiten zu Demi Lovato (26)! Vor zwei Monaten schockte die Sängerin ihre Fangemeinde mit einem schlimmen Ereignis. Beinahe wäre sie an einer Überdosis gestorben. Seit Wochen befindet sich der Disney-Star mittlerweile im Entzug. Ihre Familie und Freunde unterstützen sie bei ihrem Kampf gegen die Drogensucht und jetzt hat ihre Halbschwester sich erstmals zum Zustand von Demi geäußert.

Madison De La Garza (16) sprach im Podcast Millennial Hollywood with Dakota T. Jones über ihre Sis und konnte Positives berichten: "Es geht ihr wirklich gut. Sie hat sehr hart an ihrer Abstinenz gearbeitet und wir sind alle so unglaublich stolz auf sie." Auch Demis Mama hatte bereits deutlich gemacht, dass es bergauf für die Musikerin ginge.

Die letzten Wochen gingen auch an Madison nicht spurlos vorbei, wie sie berichtete: "Es war verrückt für unsere Familie, es war echt viel. Aber wir haben vieles zusammen durchgestanden und jedes einzelne Mal [...] gehen wir da hundertmal stärker draus hervor." Sie freue sich bereits auf Demis Rückkehr nach Hause. Dann würden sie zuerst gemeinsam einen Frozen Yoghurt essen gehen.

Instagram / maddelagarza Madison De La Garza, Demi Lovatos Schwester

Valerie Macon / Freier Fotograf Halbschwestern Madison De La Garza und Demi Lovato

MEGA Demi Lovato, Sängerin

