Demi Lovato (28) verlor nach ihrer Überdosis kurzzeitig ihr Augenlicht! Der ehemalige Disney-Star litt seit seiner Jugend an Alkohol- und Drogensucht – dieser erbitterte Kampf erreichte seinen traurigen Höhepunkt, als die Brünette 2018 beinahe an einer Überdosis gestorben wäre. Mit der Zeit enthüllte sie immer mehr Details zu dem dramatischen Vorfall: Offenbar war Demi kurzzeitig blind und konnte ihre Schwester Madison De La Garza (19) nicht erkennen!

In ihrer YouTube-Dokumentation "Dancing with the Devil" erzählt Demi von ihrem Krankenhausaufenthalt. Als sie aufgewacht sei, habe sie nichts sehen können: "Meine kleine Schwester stand an meinem Bett und ich war so blind, dass ich nicht sehen konnte, wer sie ist – obwohl sie direkt neben mir stand. Ich habe sie gefragt: 'Wer bist du?'" Auch für Madison war dieser Moment ein heftiger Schock. "Das ist etwas, was du deine Schwester niemals sagen hören möchtest", erinnert sie sich unter Tränen in der Doku.

Im Übrigen sei es auch Madison gewesen, wegen der Demi zuvor ihren ersten Entzug gemacht hatte – ihre Eltern hatten ihr nämlich zu verstehen gegeben, dass die Sängerin diese nur sehen dürfe, wenn sie ihr Leben in den Griff bekommen würde.

Getty Images Madison De La Garza, Demi Lovatos Schwester

Getty Images Demi Lovato, Schauspielerin

Getty Images Demi Lovato beim TV-Live-Event "Celebrating America" im Januar 2021

