Sie wird Tante: Demi Lovato freut sich über Familienzuwachs

Demi Lovato (32) kann ihre Freude nicht für sich behalten: Ihre Schwester Madison De La Garza (22) erwartet ihr erstes Kind. Auf der Premiere ihrer Hulu-Dokumentation "Child Star" teilt die "Skyscraper"-Sängerin ihre Begeisterung mit E! News. "Ich freue mich darüber, neues Leben in unserer Familie willkommen zu heißen", plaudert Demi aus und fügt hinzu: "Familie ist mir sehr wichtig. Ich würde Familie und Freunde jeden Tag über [berufliche] Erfolge stellen."

In ihrer neuen Dokumentation liefert Demi ehrliche Einblicke in ihre Kindheit im Rampenlicht. Eines der größten Erkenntnisse, die sie während der Dreharbeiten gewonnen hat, ist die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen. "Wenn mich heute jemand fragt, welchen Rat ich jungen Künstlern geben würde, dann wäre es, bedeutsame Verbindungen im Leben über den Erfolg zu stellen. Es gab Zeiten, in denen ich das nicht getan habe und das habe ich bereut. Aber jetzt, wo ich viel reflektiere, weiß ich, wie wichtig Familie für mich ist und freue mich, Tante zu werden", erklärt Demi.

Madison De La Garza ist Demis jüngere Halbschwester und hat sich unter anderem durch ihre Rolle als "Juanita Solis" in der Erfolgsserie Desperate Housewives einen Namen gemacht. Auch beruflich verbindet Demi und Madison einiges: Gemeinsam spielten sie im Film "Prinzessinnen Schutzprogramm" mit und Madison verkörperte zudem die jüngere Version von Demis Rolle in "Sonny Munroe".

Anzeige Anzeige

Getty Images Madison De La Garza, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Madison De La Garza und Demi Lovato

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige