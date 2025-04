Olivia Munn spricht über Erfahrungen mit einer Leihmutter

Olivia Munn (44) hat offen über die schwierige Entscheidung gesprochen, eine Leihmutterschaft in Anspruch zu nehmen, um ihr zweites Kind zu bekommen. Nachdem sie 2021 ihren Sohn Malcolm zur Welt gebracht hatte, wünschte sich die Schauspielerin, selbst erneut schwanger zu werden. Ihre Brustkrebserkrankung im Jahr 2023 machte diesen Wunsch jedoch unmöglich. Olivia erklärte gegenüber Self Magazine, dass eine weitere Schwangerschaft ihr Leben gefährdet hätte. Um sich dennoch ihren Traum von einem zweiten Kind zu erfüllen, entschied sie sich für eine Leihmutter – und Tochter Méi, die vor sechs Monaten geboren wurde, ist inzwischen ein fester Bestandteil ihrer Familie.

Bevor diese Entscheidung fiel, versuchte Olivia mithilfe hormoneller Medikamente ihre Krebserkrankung unter Kontrolle zu halten, um schwanger werden zu können. Der Preis dafür war jedoch hoch: "Die Medikamente waren extrem belastend. Ich lag die meiste Zeit im Bett und hatte vielleicht zwei Stunden am Tag, in denen ich mit meinem Sohn spielen oder mit anderen interagieren konnte", schilderte sie. Diese körperliche Erschöpfung brachte sie schließlich dazu, nach Alternativen zu suchen. Der Weg zur Leihmutterschaft war für Olivia alles andere als leicht, doch sie bezeichnete diesen Schritt letztlich als die beste Entscheidung – auch im Hinblick auf ihre Gesundheit.

In Interviews hat Olivia schon häufiger Einblicke in ihr Leben als Mutter gegeben. Seit der Geburt ihres ersten Kindes, das sie mit ihrem Ehemann John Mulaney (42) großzieht, liegt ihr Fokus vor allem auf dem Familienleben. In einem früheren Interview schwärmte Olivia von der besonderen Verbindung zu ihrem Sohn Malcolm, den sie gerne als "kleinen Wirbelwind" bezeichnet. Mit der Geburt von Méi ist die Familie nun komplett – auch wenn der Weg dahin für Olivia mit Herausforderungen verbunden war.

John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

Olivia Munn und John Mulaney mit Sohn Malcolm Hiệp und Tochter Méi, September 2024

