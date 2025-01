Olivia Munn teilt süße Fotos ihrer kleinen Tochter Méi June

Olivia Munn (44) feierte den Jahreswechsel 2024 gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Méi June und teilte dabei herzliche Einblicke in ihr Familienleben. Die Schauspielerin postete ein Video in ihrer Instagram-Story, in dem die drei Monate alte Méi auf dem Bauch liegend zu sehen ist, während sie fröhlich ihre Beine bewegt und erste Versuche macht, den Kopf zu heben. Später am Tag nahm Olivia ihre Tochter mit zum Mittagessen und veröffentlichte ein Selfie mit den Worten: "Ich starte mit einem Mittagessen ins neue Jahr mit meiner kleinen Tochter." Ein liebevoller Start ins neue Jahr für die frischgebackene Familie.

Bereits an Weihnachten konnten ihre Fans einen Einblick in das erste Fest der vierköpfigen Familie erhalten. Zusammen mit ihrem Ehemann John Mulaney (42) und dem dreijährigen Sohn Malcolm Hiệp zelebrierte Olivia das Fest in ihrem gemütlich dekorierten Zuhause. In einem lustigen Video zeigte sie das Chaos im Wohnzimmer nach der Bescherung mit Spielzeug, Verpackungspapier und Geschenken. "Die Unordnung im Haus zeigt wohl am besten, dass Weihnachten ein Erfolg war", scherzte Olivia hinter der Kamera. Zusätzlich teilte sie auf Instagram rührende Fotos von sich und John, wie sie mit ihrer kleinen Tochter vor dem glitzernden Weihnachtsbaum kuscheln – ein Moment voller Harmonie und Glück.

Olivia, die ihre Tochter Méi im September über eine Leihmutter willkommen hieß, genießt sichtlich die neue Dynamik in ihrer Familie. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Iron Man 2", hat sich in den letzten Jahren etwas aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Mit John, einem erfolgreichen Comedian und Autor, scheint sie nicht nur ein harmonisches Familienleben, sondern auch einen humorvollen Partner an ihrer Seite gefunden zu haben. Ihre Follower freut es: Die intimen Einblicke in Olivias Alltag zeigen, dass sich die einstige Karrierefrau in ihrer neuen Rolle als Mutter rundum wohlfühlt.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn Olivia Munn mit ihren Kindern Malcolm Hiệp und Méi June.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn John Mulaney, Malcolm und Olivia Munn

Anzeige Anzeige