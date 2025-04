Samira Yavuz verrät: So erfuhr sie von Serkans Seitensprung

Samira Yavuz (31) spricht in der neuen Folge ihres Podimo-Podcasts "Main Character Mode" Klartext: Die Reality-TV-Bekanntheit erfuhr nur durch Gerüchte vom Seitensprung ihres Mannes Serkan Yavuz (32) mit Eva Benetatou (33). Unter anderem habe ihr Reality-Kollege Sam Dylan (34) bei ihrer Managerin nachgehakt, was an den Spekulationen dran sei. Am Anfang sei Samira skeptisch gewesen. "Irgendwann habe ich mir so gedacht: 'Hä, wo kommt das jetzt her?' Also ich konnte das ja gar nicht glauben. Ich hab das anfangs gar nicht ernst genommen", erinnert sie sich zurück.

Schließlich habe Samira Serkan allerdings doch zur Rede gestellt. "Ich habe zu ihm gesagt: 'Hör mal zu, ich habe das und das gehört und am besten sagst du jetzt, was los ist, weil ich habe keinen Bock mehr, mit Dingen konfrontiert zu werden'", schildert die Zweifachmama. Daraufhin habe ihr Partner ihr alles gestanden. Samira meint: "Was soll ich euch sagen, der hat schon alles verloren, da gibt es nichts mehr zu lügen und da meinte er 'Ja'."

Serkans Seitensprünge halten derzeit die Reality-TV-Welt in Atem. Im Februar hatte Samira ihr Ehe-Aus bekannt gegeben und angedeutet, dass Untreue einer der Gründe dafür gewesen sei. Nachdem es in der Gerüchteküche immer wieder brodelte, hat Eva die Affäre vor wenigen Tagen öffentlich zugegeben. Auch Laura Maria Lettgen hat sich seither als einen von Serkans Seitensprüngen zu erkennen gegeben.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Dezember 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2021

