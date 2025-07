Sebastian Stan und Annabelle turteln in den Straßen Roms

Sebastian Stan (42) und Annabelle Wallis (40) genießen derzeit romantische Tage in Rom. Der Schauspieler und die Peaky Blinders-Darstellerin wurden am Samstagabend Hand in Hand gesichtet, als sie gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden ein Restaurant in der Ewigen Stadt besuchten. Für den Abend wählte Sebastian ein lässiges Outfit mit schwarzem T-Shirt und dunkelblauer Hose, während Annabelle in einem stilvollen blauen Blumenkleid beeindruckte. Das zeigen Fotos, die Just Jared vorliegen.

Wie die Paparazzi-Bilder zeigen, gönnte sich das Paar nach der Dinner-Verabredung ein wenig Zweisamkeit und unternahm einen abendlichen Spaziergang durch die malerischen Straßen. Den Abend ließen die beiden Schauspieler mit einem Gelato ausklingen. Die ersten Gerüchte um Sebastian und Annabelle gab es bereits im Frühling 2022. Seither zeigen sich die Hollywoodstars immer wieder zusammen. Bei den Filmfestspielen in Cannes im vergangenen Jahr machten sie es dann offiziell: Auf der Premiere von Sebastians Film "The Apprentice" posierten sie als Paar.

Auch in diesem Jahr kam es zu einem süßen Paarmoment. Bei der diesjährigen Golden Globes-Verleihung im Januar bedankte sich Sebastian während seiner Rede bei seiner Partnerin. "Annabelle, ich liebe dich", verkündete er auf der Bühne. Trotz dieser öffentlichen Liebeserklärung hält Sebastian die Beziehung lieber privat. "Es ist der eine Teil meines Lebens, den ich versuche, für mich zu behalten, auch wenn er irgendwie nach draußen gelangt", gestand der 42-Jährige im April im Interview mit Vanity Fair.

Getty Images Annabelle Wallis und Sebastian Stan, Schauspieler

Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis im März 2025

Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis im Februar 2025