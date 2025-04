Für dieses Model endet die "Germany's Next Topmodel"-Reise

18 Models kämpfen in der aktuellen Folge noch um den Titel Germany's Next Topmodel. Mit der Circus Edition steht für sie eine der härtesten Challenges der Staffel bevor – und nach einem anspruchsvollen Fotoshooting mit Kristian Schuller hält auch der Entscheidungs-Walk eine Überraschung bereit: Die Nachwuchsmodels sollen nicht nur in der Manage einen einwandfreien Lauf hinlegen – zuvor müssen sie auch noch ein perfektes Foto abliefern. Neben Heidi Klum (51) geben in dieser Woche auch noch die Gastjuroren Alessandra Ambrosio (44) und Hayley Hasselhoff (32) ihre professionelle Einschätzung. "Beim Shooting solltest du eine Puppe darstellen, aber irgendwie hast du es nicht geschafft, ihr Leben einzuhauchen. Beim Walk hast du uns leider auch nicht überzeugt", fällt Heidi ihr Urteil über die 19-Jährige Lisa. Sie bekommt kein Foto von Heidi und muss die Show somit verlassen.

Neben Lisa wackeln nach dem Fotoshooting auch Aaliyah, Canel und Nawin. Diese drei erkämpfen sich aber mit ihrer Leistung auf dem Zirkus-Laufsteg ein Ticket in die nächste Runde. Der Österreicherin will es in dieser Woche einfach nicht gelingen. Zwar loben die drei Jurorinnen, dass sie sehr elegant läuft, aber wie schon beim Shooting fehlen Heidi die Leichtigkeit und der Spaß: "Sie konnte sich irgendwie nicht so fallen lassen in dieses Clown-Thema." Das sehen auch Alessandra und Hayley: "Du hast uns mit deinem Lächeln nicht angesteckt, es wirkte nicht echt." Heidi habe eine neue Seite an ihr sehen wollen – auf dem Laufsteg habe ihr aber das gewisse Etwas gefehlt.

Für Lisa war die Zeit bei "Germany's Next Topmodel" wohl etwas ganz Besonderes. Dort sammelte sie ihre ersten Erfahrungen in der Modelwelt und sprach vor den Kameras sogar über ein sehr emotionales Thema. In einem intimen Moment mit ihren Mitkandidaten Jannik und Eva erzählte sie: "Ich habe es noch nicht vielen im Modelhaus erzählt, aber ich bin eine Transfrau." Dass sie ihre Geschichte so lange für sich behalten hatte, habe auch einen ganz bestimmten Grund gehabt. "Ich möchte nicht darauf reduziert werden, dass ich eine Transfrau bin", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Michael Boer Lisa von "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Kandidatin Zoe beim GNTM-Zirkus-Shooting, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige