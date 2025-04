GNTM-Kandidatin Lisa erzählt offen: Sie ist eine Transfrau

Bei "Germany's Next Topmodel - Stories" wurde es diese Woche emotional. Lisa, Jannik und Eva unternehmen einen Ausflug zum Hollywood-Sign in Los Angeles und erzählen sich dabei ein bisschen mehr über ihre jeweilige Vergangenheit. Dabei gesteht Jannik: Aufgrund seines Tanzhobbys sei er von anderen Jungs lange gemobbt worden. So ein "feminines" Hobby zu haben, sei nicht immer gut angekommen. Eine ähnliche Erfahrung hat auch Lisa gesammelt. "Ich habe es noch nicht vielen im Modelhaus erzählt, aber ich bin eine Transfrau", erklärt sie. Schon sehr früh habe sie erkannt, im "falschen Körper" geboren zu sein, und habe ihre Kindheit auch so ausgelebt – allerdings habe das seitens Außenstehender immer wieder für Kritik gesorgt. Glücklicherweise habe ihre Familie Lisa jedoch immer fleißig zur Seite gestanden.

Dass sie ihr Dasein als Transfrau bisher nicht breit in die Öffentlichkeit getragen hat, hat einen Grund. "Ich möchte nicht darauf reduziert werden, dass ich eine Transfrau bin", sagt sie. Bei Jannik und Eva fühle sie sich jedoch gut aufgehoben und sicher. Tatsächlich zeigen sich die beiden äußerst gerührt von Lisas Geständnis. "Das ist richtig schön", meint Jannik und nimmt die Österreicherin in den Arm. Er verdrückt sogar ein paar Tränen. Dieser besondere Moment hat die drei richtig zusammengeschweißt. Auch Eva wird emotional und sagt unter Tränen: "Das ist Wahnsinn, dass du uns das anvertraut hast. Danke dafür."

Bisher verlief die Reise bei Germany's Next Topmodel für alle drei ziemlich gut. Immer wieder konnten sie Heidi und sämtliche Gastjuroren von sich und ihrer Leistung überzeugen. Unter den Männern der Staffel gilt Jannik immer wieder als Favorit und sein tänzerisches Talent hat ihm schon oft beim Posieren und auf dem Catwalk geholfen. Besonders in der aktuellen Challenge auf dem Laufsteg konnte er mit seiner Kreativität punkten. Er und seine beiden neu gefundenen Kumpaninnen haben es sicher in die nächste Runde geschafft – für Annett und Keanu war jedoch Schluss.

ProSieben/Max Montgomery Jannik bei GNTM, 2025

ProSieben / Michael Boer Annett, GNTM-Kandidatin

