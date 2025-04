Katie Price in Sorge: Was wird nach ihrem Tod aus Harvey?

Katie Price (46) hat in ihrem Podcast "The Katie Price Show" offen über die Sorgen um ihren ältesten Sohn Harvey Price (22) gesprochen. Der 22-Jährige leidet am seltenen Prader-Willi-Syndrom, das unter anderem zu unkontrollierbarem Hunger und starkem Übergewicht führt. Laut Katie wiegt Harvey mittlerweile knapp 190 Kilogramm, was ihn in akute Gefahr für einen Herzinfarkt bringt. Die Reality-TV-Bekanntheit erklärte, dass die Situation durch Harveys komplexe Bedürfnisse und seine Medikation zusätzlich erschwert werde. Besonders quälend sei für sie die Frage, welche Zukunft ihrem Sohn drohe, sollte sie selbst nicht mehr für ihn sorgen können. "Es ist eine ständige Sorge – ich liebe Harvey, aber es macht mir große Angst, nicht zu wissen, was nach meinem Tod mit ihm passiert."

Die ehemalige Glamour-Queen schilderte jedoch auch die organisatorischen Herausforderungen, die der Alltag mit Harveys Erkrankung mit sich bringt. Er lebt in einer speziellen Pflegeeinrichtung, doch seine Zeit zu Hause bleibt für beide herausfordernd und emotional. Katie erzählte, dass Harvey oft traurig sei, wenn er zurück in sein Wohnheim müsse, und dass ihr seine Verzweiflung das Herz breche. Mit Unterstützung von Ärzten und intensiver Betreuung soll Harveys Gesundheitszustand verbessert werden. Dennoch bleibt die Frage nach langfristigen Lösungen präsent: "Niemand wird je so für Harvey sorgen wie ich als seine Mutter", erklärte Katie im Podcast unter Tränen.

Katie Price hat in den vergangenen Jahren unermüdlich für ihren Sohn gekämpft und ihren Fans mit Projekten wie der Dokumentation "Katie Price: Harvey and Me" Einblicke in sein Leben gegeben. Harvey, der neben dem Prader-Willi-Syndrom auch Autismus und eine Sehbehinderung hat, steht stets im Mittelpunkt von Katies Familie. In Interviews schwärmt sie oft von seiner liebevollen und humorvollen Art. Katies Bemühungen, ihm ein stabiles und sicheres Leben zu ermöglichen, sind bewundernswert und verdeutlichen die große Liebe, die sie für ihren Sohn empfindet.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey im Juni 2023

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price im Urlaub im Oktober 2024

