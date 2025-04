Katie Prices Sohn Harvey (22) hat hohes Herzinfarktrisiko

Katie Price (46) sorgt sich um ihren Sohn Harvey. Der 22-Jährige leidet am seltenen Prader-Willi-Syndrom, das unter anderem zu einem ständigen Hungergefühl führt. Aktuell bringt Harvey (22), wie Katie in einer emotionalen Videobotschaft auf Snapchat mitteilte, fast 190 Kilogramm auf die Waage. Die besorgte Mutter betonte, dass dieses Gewicht ein ernsthaftes Risiko für einen Herzinfarkt darstelle. "Es ist traurig zu sehen, wie jemand das durchmacht, der es nicht versteht. Er hat Probleme damit, seine Turnschuhe anzuziehen oder irgendwo hinzugehen", erklärte Katie unter Tränen, machte dabei aber klar und deutlich: "Ich liebe ihn und ich werde ihm dabei helfen."

Die britische Reality-TV-Bekanntheit hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Maßnahmen unternommen, um Harvey zu helfen. Angepasste Ernährungspläne, Diäten und die Zusammenarbeit mit Ernährungsberatern blieben ohne Erfolg. Als nächsten Schritt planen die Ärzte die Verwendung des Medikaments Mounjaro, das ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt wurde und in jüngster Zeit auch bei Fettleibigkeit zum Einsatz kommt. "Ich hoffe, dass diese Therapie sein Leben verbessern wird. Es bricht mir das Herz, ihn so zu sehen", sagte Katie betroffen und beteuerte, dass sie ihren Sohnemann bei allem unterstützen werde.

Harvey ist der älteste Sohn von Katie und lebt seit mehreren Jahren in einer speziellen Pflegeeinrichtung, die auf Menschen mit komplexen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Er leidet nicht nur am Prader-Willi-Syndrom und starkem Übergewicht, sondern auch an Autismus und einer Sehbehinderung. Katies Engagement für ihren Sohn ist aber schon immer bemerkenswert: Stets gibt sie Einblicke in ihr Leben mit Harvey und schwärmt in den höchsten Tönen von ihm. Die zwei hatten sogar eine gemeinsame Doku-Show "Katie Price: Harvey and Me", in der Harveys Leben mit seiner Krankheit gezeigt wurde.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price

