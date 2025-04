Traurige Katie Price: Harvey will nicht zurück ins College

Es sind bewegende Szenen, die Katie Price (46) nun mit ihren Fans geteilt hat: Ihr Sohn Harvey (22) musste nach den Feiertagen zurück in die betreute Wohneinrichtung, aus der er vor kurzem ausgeschlossen worden war – ein Abschied, der beiden sichtlich schwerfiel. In einer Reihe von Videos, die der Reality-TV-Star auf Snapchat veröffentlichte, erzählte sie von dem schwierigen 200-Meilen-Trip, um den 22-Jährigen wieder ins National Star College nach Cheltenham zu bringen. "Harvey war am Boden zerstört und wollte nicht zurück ins College. Es ist so traurig", erklärte Katie, während sie den Tag zusammenfasste. Der junge Mann, der mit Prader-Willi-Syndrom, Blindheit und Autismus lebt, hatte sich aufgeregt und im Auto getobt. "Ich bin überrascht, dass mein Auto noch heil ist", sagte Katie mit einem bittersüßen Lächeln.

Das National Star College, in dem Harvey seit 2021 lebt, ist eine spezialisierte Einrichtung für junge Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen. Doch obwohl der Platz dort essenziell für Harveys Betreuung ist, geriet sein Aufenthalt in den letzten Jahren immer wieder in Gefahr. Im vergangenen Jahr hatte Katie, die allerdings auch einfach nicht genug von Schönheitsoperationen bekommen kann, kämpfen müssen, um die Finanzierung des teuren Programms zu sichern, das bis zu 350.000 Pfund jährlich kosten kann. Momentan wartet die Familie darauf, Harvey in eine nähere Einrichtung umsiedeln zu können – ein Übergang, den Katie via Snapchat als dringend notwendig beschreibt, um ihre Bindung aufrechtzuerhalten. Harvey selbst machte im College zuletzt große Fortschritte, was etwa das Schwimmen und die Nutzung von Sprache betrifft, wie Katie stolz berichtete.

Harvey ist Katies ältester Sohn aus ihrer Beziehung mit dem ehemaligen Fußballer Dwight Yorke (53), mit dem kein Kontakt mehr besteht. Schon seit seiner Geburt kümmert sich Katie allein um ihn. In ihrem Podcast The Katie Price Show sprach sie offen darüber, wie herausfordernd, aber auch erfüllend das Leben mit Harvey sei. Besonders seit er in den letzten Jahren immer unabhängiger wurde, sei die räumliche Trennung von ihm ein emotionaler Kraftakt. Doch Katie, die immer auf der Suche nach neuen Projekten ist, beteuert stets: "Er ist eine Herausforderung, aber ich würde ihn um nichts in der Welt eintauschen." Die besonderen Bedürfnisse und die Entwicklung ihres Sohnes werden auch von Fans bewundert, die Katie für ihre Stärke und Harveys positive Art feiern.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im März 2025

Anzeige Anzeige