Für Lizzo war ihr großer Gewichtsverlust eine "Befreiung"

Auch ohne das umstrittene Diabetes-Medikament Ozempic hat Lizzo (36) rund 60 Kilogramm auf natürliche Weise abgespeckt. In einem Podcast mit Jay Shetty (37) spricht die Sängerin über ihre körperliche Veränderung und ihre Einstellung dazu. Die Sängerin betont dabei, dass sie ihren Prozess ganz bewusst nicht als "Gewichtsverlust", sondern als "Gewichtsbefreiung" beschreibe. "Das Gewicht, das nicht mehr auf mir ist, ist nicht nur Fett oder etwas Physisches. Ich habe so viel losgelassen, um an diesen Punkt zu kommen", erklärt sie in der Folge von On Purpose. Statt von Verlust spricht die Musikerin über einen Zugewinn, denn die Transformation bedeute für sie eine neue Sichtweise auf Körper und Geist.

Neben den äußeren Veränderungen berichtet Lizzo auch von den positiven Auswirkungen auf ihre Psyche und ihren Lebensstil. Die Künstlerin, die mit Hits wie "Juice" und "About Damn Time" weltweiten Erfolg feiert, teilt mit, dass sie durch den Prozess ein neues Verständnis für Ernährung, Fitness und vor allem für sich selbst entwickelt habe. "Ich habe eine Lebensweise gefunden, die ich wirklich liebe und von der ich sagen kann: 'Ich kann das halten'", resümiert die Musikerin, die in der Vergangenheit mit Depressionen zu kämpfen hatte. Besonders die wissenschaftlichen Hintergründe zu Bewegung und Ernährung hätten sie inspiriert, sich noch intensiver mit ihrem Körper auseinanderzusetzen.

Lizzo steht seit Beginn ihrer Karriere für Selbstakzeptanz, Body Positivity und mentale Gesundheit ein. Ihr offener Umgang mit ihren persönlichen Erfahrungen macht sie für viele Menschen zu einem Vorbild. In früheren Interviews hatte sie mehrfach betont, wie wichtig es ihr sei, nicht nur auf äußere, sondern auch auf innere Werte zu achten. "Ich habe so viel gewonnen", betont sie im Podcast und knüpft damit an ihre Botschaft an, dass Selbstliebe nicht mit Zahlen auf der Waage messbar sei. Mit ihrer Energie und ihrem positiven Einfluss inspiriert Lizzo nicht nur ihre Fans, sondern setzt ein wichtiges Zeichen für Veränderung und Selbstbestimmung – auch wenn ihre Abnehmerfolge mitunter auf geteilte Meinungen und Kritik stoßen.

Getty Images Lizzo bei den Oscars 2025

Instagram / lizzobeeating Lizzo, März 2025

