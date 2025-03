Nach Abspecken: Lizzo präsentiert ihre Kurven in Unterwäsche

Lizzo (36), die mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson heißt, hat am Sonntag in der Sonne entspannt und dabei mit einem besonderen Ritual für Aufmerksamkeit gesorgt. In schwarzer Unterwäsche ließ sich die vierfache Grammy-Gewinnerin bei einem sogenannten Sound Bath ablichten, einer meditativen Klangtherapie, die sie offenbar zur Erholung nutzte. Auf Instagram teilte sie die Eindrücke ihres Tages und spielte dabei auf eine schwere Woche an: "Ich bin heute total zusammengebrochen, aber dieses Mal habe ich es nicht ins Internet getragen. Wisst ihr, wie man das nennt? Wachstum." Die Musikerin, die seit Ende 2023 bewusst an ihrer Gewichtsabnahme arbeitet, präsentiert nun offensichtlich stolz die Ergebnisse ihrer Reise.

Bereits im Januar 2024 sprach Lizzo offen über ihre Bemühungen, Gewicht zu verlieren. Dabei stellte sie klar, dass sie sich trotz ihrer Fortschritte nicht in traditionelle Schönheitsstandards pressen lassen möchte. "Am Ende meiner Abnehmreise werde ich immer noch nicht als dünn gelten, [...] und das ist völlig in Ordnung", erklärte sie damals laut Daily Mail. Für ihren Erfolg habe sie auf eine proteinreiche, gemüselastige Ernährung sowie intensives Krafttraining gesetzt. Während sie Gerüchte über die Nutzung von Medikamenten wie Ozempic angesichts ihrer Veränderungen nie offiziell dementierte, reagierte sie darauf im vergangenen Jahr laut dem Portal lediglich mit einem Augenrollen.

Erst vor zwei Monaten feierte die Künstlerin ein bedeutendes Etappenziel auf ihrer Fitnessreise. Die 36-Jährige zeigte sich selbstbewusst in einem burgunderfarbenen Sport-BH und passenden Leggings und verkündete mit Stolz, dass sie ihr Zielgewicht erreicht hatte. Dabei betonte sie ihre eigenständigen Fortschritte und ermutigte ihre Follower mit den Worten: "Das soll euch daran erinnern, dass ihr alles schaffen könnt, was ihr euch vornehmt." Lizzo hatte ihren BMI laut eigener Angabe um 10,5 Punkte und ihren Körperfettanteil um 16 Prozent verringert.

Instagram / lizzobeeating Rapperin Lizzo, März 2025

https://www.instagram.com/p/DGRPci5y1S5/?hl=de&img_index=11 Sängerin Lizzo im Februar 2025

